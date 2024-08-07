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"МТС банк" увеличил размер уставного капитала
"МТС банк" увеличил размер уставного капитала - 07.08.2024, ПРАЙМ
"МТС банк" увеличил размер уставного капитала
Уставный капитал "МТС банка" увеличен на 2,3 миллиарда рублей, до примерно 17,3 миллиарда рублей, соответствующие изменения внесены в устав банка, следует из... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T18:47+0300
2024-08-07T18:47+0300
2024-08-07T18:47+0300
экономика
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Уставный капитал "МТС банка" увеличен на 2,3 миллиарда рублей, до примерно 17,3 миллиарда рублей, соответствующие изменения внесены в устав банка, следует из материалов кредитной организации. "4.1. Уставный капитал банка сформирован в сумме 17 314 831 500… рублей и разделен на 34 629 063 … обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая и 600 (шестьсот) привилегированных акций номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая", - говорится в изменениях в устав банка. В документе также указывается, что предельное количество обыкновенных объявленных акций составляет 36 122 984 штуки, а их номинальная стоимость - 500 рублей каждая. Уставный капитал банка ранее, согласно внесенным в январе изменениям, составлял 15 миллиардов рублей и был разделен на более чем 30 миллионов обыкновенных акций и 600 привилегированных акций. Совет директоров "МТС банка" на заседании 12 марта принял решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Тогда сообщалось, что банк может увеличить уставный капитал на 3,594 миллиарда рублей, до 18,6 миллиарда, путем размещения дополнительных акций в количестве 7,187 миллиона номинальной стоимостью 500 рублей каждая, что соответствует приблизительно 19,3% от увеличенного уставного капитала банка. Размещение акций, как указывалось, может быть проведено по открытой подписке. Позднее сообщалось, что акционеры банка на своем внеочередном собрании приняли решение обратиться на Московскую биржу с заявлением о листинге акций. В конце апреля "МТС банк" провел на Московской бирже первичное публичное размещение акций, ценные бумаги были размещены по цене 2,5 тысячи рублей за штуку, итоговый объем сделки составил 11,5 миллиарда рублей с учетом размера стабилизационного пакета. Мажоритарный акционер банка, ПАО "МТС", не продавал принадлежащие ему акции, сохранив мажоритарную долю в капитале банка по итогам IPO.
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россия, банки, мтс-банк, уставный капитал
Экономика, РОССИЯ, Банки, МТС-банк, уставный капитал
"МТС банк" увеличил размер уставного капитала
"МТС банк" увеличил размер уставного капитала до 17,3 миллиарда рублей
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Уставный капитал "МТС банка" увеличен на 2,3 миллиарда рублей, до примерно 17,3 миллиарда рублей, соответствующие изменения внесены в устав банка, следует из материалов кредитной организации.
"4.1. Уставный капитал банка сформирован в сумме 17 314 831 500… рублей и разделен на 34 629 063 … обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая и 600 (шестьсот) привилегированных акций номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая", - говорится в изменениях в устав банка.
В документе также указывается, что предельное количество обыкновенных объявленных акций составляет 36 122 984 штуки, а их номинальная стоимость - 500 рублей каждая.
Уставный капитал банка ранее, согласно внесенным в январе изменениям, составлял 15 миллиардов рублей и был разделен на более чем 30 миллионов обыкновенных акций и 600 привилегированных акций.
Совет директоров "МТС банка" на заседании 12 марта принял решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Тогда сообщалось, что банк может увеличить уставный капитал на 3,594 миллиарда рублей, до 18,6 миллиарда, путем размещения дополнительных акций в количестве 7,187 миллиона номинальной стоимостью 500 рублей каждая, что соответствует приблизительно 19,3% от увеличенного уставного капитала банка. Размещение акций, как указывалось, может быть проведено по открытой подписке.
Позднее сообщалось, что акционеры банка на своем внеочередном собрании приняли решение обратиться на Московскую биржу с заявлением о листинге акций.
В конце апреля "МТС банк" провел на Московской бирже первичное публичное размещение акций, ценные бумаги были размещены по цене 2,5 тысячи рублей за штуку, итоговый объем сделки составил 11,5 миллиарда рублей с учетом размера стабилизационного пакета. Мажоритарный акционер банка, ПАО "МТС", не продавал принадлежащие ему акции, сохранив мажоритарную долю в капитале банка по итогам IPO.
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