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Россия может отказаться от "утилизационного занавеса" для иномарок из Китая
Россия может отказаться от "утилизационного занавеса" для иномарок из Китая - 07.08.2024, ПРАЙМ
Россия может отказаться от "утилизационного занавеса" для иномарок из Китая
Минпромторг может отказаться от повышения утилизационного сбора на автомобили, рассказали "Газете.ру" в пресс-службе министерства. | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T10:37+0300
2024-08-07T10:37+0300
2024-08-07T10:37+0300
цены на легковые автомобили
утильсбор
китайский автопром
россия
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Минпромторг может отказаться от повышения утилизационного сбора на автомобили, рассказали "Газете.ру" в пресс-службе министерства.Там также подчеркнули, что эксперты продолжают анализировать ситуацию на российском автомобильном рынке, а также перспективы дальнейшего развития отечественного автопрома. Проект о повышении утильсбора на 70-80% был обнародован в июле текущего года, однако до сих пор не был принят. Публичные обсуждения нововведений назначены на 9 августа.За принятие проекта активно выступает "АвтоВАЗ", так как автомобили Lada становятся неконкурентоспособными с китайскими новинками в своей ценовой категории. Директор ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Игорь Чикин предупреждает, что при повышении утильсбора к 2030 году лишь 5% россиян смогут приобрести новый автомобиль. Объем рынка при этом упадет в два раза.В случае, если сбор будет повышаться ежегодно, уже через шесть лет стоимость иностранных автомобилей вырастет в два раза, подчеркнул Чикин. "Нам хотелось бы понять, что такое утильсбор, и как он может быть выше стоимости производства самого автомобиля? Фактические затраты на утилизацию на порядки меньше", — завил он. Опасения эксперта разделяют и китайские компании.Директор розничных продаж автомобильной группы "Авилон" Ильи Петрова прогнозирует, что цены на автомобили вырастут уже в августе текущего года, однако основная волна подорожания придется на осень. Среднее повышение в цене составит 200 000 рублей, уверен эксперт. Подорожание может коснуться также и отечественных автомобилей. "Я думаю, что "АвтоВАЗ" поднимет цены минимум на половину от суммы роста утильсбора. Они объяснят это ставкой Центробанка, стоимостью заемных средств и чем-либо еще", — подчеркнул вице-президент "Национального автомобильного союза" Антон Шапарин.
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цены на легковые автомобили, утильсбор, китайский автопром, россия
цены на легковые автомобили, утильсбор, китайский автопром, РОССИЯ
Россия может отказаться от "утилизационного занавеса" для иномарок из Китая
"Газета.ру": Минпромторг может отказаться от повышения утильсбора на автомобили
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ.
Минпромторг может отказаться от повышения утилизационного сбора на автомобили, рассказали "Газете.ру"
в пресс-службе министерства.
Там также подчеркнули, что эксперты продолжают анализировать ситуацию на российском автомобильном рынке, а также перспективы дальнейшего развития отечественного автопрома. Проект о повышении утильсбора на 70-80% был обнародован в июле текущего года, однако до сих пор не был принят. Публичные обсуждения нововведений назначены на 9 августа.
За принятие проекта активно выступает "АвтоВАЗ", так как автомобили Lada становятся неконкурентоспособными с китайскими новинками в своей ценовой категории. Директор ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Игорь Чикин предупреждает, что при повышении утильсбора к 2030 году лишь 5% россиян смогут приобрести новый автомобиль. Объем рынка при этом упадет в два раза.
В случае, если сбор будет повышаться ежегодно, уже через шесть лет стоимость иностранных автомобилей вырастет в два раза, подчеркнул Чикин. "Нам хотелось бы понять, что такое утильсбор, и как он может быть выше стоимости производства самого автомобиля? Фактические затраты на утилизацию на порядки меньше", — завил он. Опасения эксперта разделяют и китайские компании.
Стало известно, продажи каких автомобилей возросли в России
Директор розничных продаж автомобильной группы "Авилон" Ильи Петрова прогнозирует, что цены на автомобили вырастут уже в августе текущего года, однако основная волна подорожания придется на осень. Среднее повышение в цене составит 200 000 рублей, уверен эксперт.
Подорожание может коснуться также и отечественных автомобилей. "Я думаю, что "АвтоВАЗ" поднимет цены минимум на половину от суммы роста утильсбора. Они объяснят это ставкой Центробанка, стоимостью заемных средств и чем-либо еще", — подчеркнул вице-президент "Национального автомобильного союза" Антон Шапарин.