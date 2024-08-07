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Россия может отказаться от "утилизационного занавеса" для иномарок из Китая

Россия может отказаться от "утилизационного занавеса" для иномарок из Китая - 07.08.2024, ПРАЙМ

Россия может отказаться от "утилизационного занавеса" для иномарок из Китая

Минпромторг может отказаться от повышения утилизационного сбора на автомобили, рассказали "Газете.ру" в пресс-службе министерства. | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T10:37+0300

2024-08-07T10:37+0300

2024-08-07T10:37+0300

цены на легковые автомобили

утильсбор

китайский автопром

россия

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Минпромторг может отказаться от повышения утилизационного сбора на автомобили, рассказали "Газете.ру" в пресс-службе министерства.Там также подчеркнули, что эксперты продолжают анализировать ситуацию на российском автомобильном рынке, а также перспективы дальнейшего развития отечественного автопрома. Проект о повышении утильсбора на 70-80% был обнародован в июле текущего года, однако до сих пор не был принят. Публичные обсуждения нововведений назначены на 9 августа.За принятие проекта активно выступает "АвтоВАЗ", так как автомобили Lada становятся неконкурентоспособными с китайскими новинками в своей ценовой категории. Директор ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Игорь Чикин предупреждает, что при повышении утильсбора к 2030 году лишь 5% россиян смогут приобрести новый автомобиль. Объем рынка при этом упадет в два раза.В случае, если сбор будет повышаться ежегодно, уже через шесть лет стоимость иностранных автомобилей вырастет в два раза, подчеркнул Чикин. "Нам хотелось бы понять, что такое утильсбор, и как он может быть выше стоимости производства самого автомобиля? Фактические затраты на утилизацию на порядки меньше", — завил он. Опасения эксперта разделяют и китайские компании.Директор розничных продаж автомобильной группы "Авилон" Ильи Петрова прогнозирует, что цены на автомобили вырастут уже в августе текущего года, однако основная волна подорожания придется на осень. Среднее повышение в цене составит 200 000 рублей, уверен эксперт. Подорожание может коснуться также и отечественных автомобилей. "Я думаю, что "АвтоВАЗ" поднимет цены минимум на половину от суммы роста утильсбора. Они объяснят это ставкой Центробанка, стоимостью заемных средств и чем-либо еще", — подчеркнул вице-президент "Национального автомобильного союза" Антон Шапарин.

https://1prime.ru/20240807/avtomobili-850710929.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цены на легковые автомобили, утильсбор, китайский автопром, россия