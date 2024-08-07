https://1prime.ru/20240807/vengriya-850715499.html

"Брюссельская фабрика лжи". В МИД Венгрии ответили Европарламенту

"Брюссельская фабрика лжи". В МИД Венгрии ответили Европарламенту - 07.08.2024, ПРАЙМ

"Брюссельская фабрика лжи". В МИД Венгрии ответили Европарламенту

Брюссельская "фабрика лжи" продолжает работу, несмотря на неудачи, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T12:49+0300

2024-08-07T12:49+0300

2024-08-07T12:49+0300

венгрия

европарламент

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 7 авг - ПРАЙМ. Брюссельская "фабрика лжи" продолжает работу, несмотря на неудачи, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на инициативу депутатов Европарламента исключить страну из Шенгенской зоны.Ранее 67 депутатов ЕП направили Урсуле фон дер Ляйен, председателю Еврокомиссии, требование оказать влияние на Венгрию в связи с тем, что государство ослабило визовые требования для россиян."Импульс брюссельской фабрики лжи не сломили ни факты, ни лето, и хорошо видно, что постоянные неудачи также не помешают ее работе", - подчеркнул глава венгерского МИД в социальной сети. Сийярто считает, что "брюссельская фабрика лжи" уже потерпела поражение, когда не смогла повлиять на Орбана. После визита венгерского премьера в Москву между Западом, Россией и Китаем активизировались контакты, что не входило в планы европейцев.Более того, Брюссель "разоблачил" свою причастность к остановке транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". Сийярто утверждает, что в ЕП "не смогли скрыть энтузиазма" из-за риска остановки энергоснабжения Венгрии и Словакии. "После двух неудач в Брюсселе выдвинули еще одну ложь, утверждая, что Венгрия впускает в ЕС российских и белорусских шпионов. Мы уже четко объяснили представителям стран Балтии, почему это наглая ложь, но, похоже, факты ни их, ни Манфреда Вебера не волнуют", - подчеркнул он. В официальном вестнике кабмина Венгрии 9 июля был опубликован список стран, граждане которых вправе претендовать на "национальную карту" — двухлетнюю рабочую визу. Кроме РФ и Белоруссии в него входят Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из последствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января текущего года. Проект указа о национальной карте был опубликован весной, задолго до визитов премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай.

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венгрия, европарламент, петер сийярто