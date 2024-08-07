https://1prime.ru/20240807/vooruzhenie-850720049.html

Lockheed Martin стал крупнейшим производителем вооружений, сообщили СМИ

Lockheed Martin стал крупнейшим производителем вооружений, сообщили СМИ - 07.08.2024, ПРАЙМ

Lockheed Martin стал крупнейшим производителем вооружений, сообщили СМИ

Американский оборонный концерн Lockheed Martin стал крупнейшим производителем вооружений в 2023 году, заработав на продаже оружия 64,6 миллиарда долларов,... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T15:36+0300

2024-08-07T15:36+0300

2024-08-07T15:59+0300

вооружения

сша

lockheed martin

производство вооружений

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МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Американский оборонный концерн Lockheed Martin стал крупнейшим производителем вооружений в 2023 году, заработав на продаже оружия 64,6 миллиарда долларов, сообщает портал Defense News. По данным издания, Lockheed Martin сохраняет первенство уже не первый год. Его доход за 2023 год составил 67,5 миллиарда долларов, 96% этой суммы получены от оборонных заказов. Второе место заняла китайская компания AVIC, ее доход в оборонной сфере - 44,9 миллиарда долларов из 119,7 миллиарда долларов общих доходов за 2023 год. Всего среди десяти предприятий, получивших крупнейший доход от оборонных заказов за 2023 год, числятся шесть американских, три китайских и одна британская фирма. В этот список входят, например, фирмы BAE Systems, General Dynamics, RTX, Boeing, Northtrop Grumman.

https://1prime.ru/20240805/nato-850667095.html

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сша, lockheed martin, производство вооружений