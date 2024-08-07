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Российские войска остановили продвижение ВСУ на курском направлении - 07.08.2024, ПРАЙМ
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Российские войска остановили продвижение ВСУ на курском направлении
Российские войска остановили продвижение ВСУ на курском направлении - 07.08.2024, ПРАЙМ
Российские войска остановили продвижение ВСУ на курском направлении
Продвижение украинских войск вглубь российской территории на курском направлении остановлено. Об этом сообщил на совещании, которое провел президент РФ Владимир | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T17:07+0300
2024-08-07T17:12+0300
происшествия
россия
валерий герасимов
всу
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Продвижение украинских войск вглубь российской территории на курском направлении остановлено. Об этом сообщил на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин, начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, действия подразделений прикрытия госграницы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, а также удары авиации, ракетных войск и огонь артиллерии позволили остановить продвижение противника вглубь территории на курском направлении — сказал Герасимов .Он также отметил, что ВСУ при этом потеряли 315 человек, в том числе не менее сотни убитыми, и 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.Герасимов подчеркнул, что операция против подразделений ВСУ, которые пытались предпринять наступление в Курской области, завершится их разгромом и выходом российских сил на госграницу РФ.Начальник Генштаба также рассказал, что в 5.30 мск 6 августа подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек перешли в наступление, чтобы захватить территории в Курской области.В среду Путин, говоря о ситуации в этом регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.ВСУ во вторник утром предприняли попытку прорыва на территорию Курской области. Минобороны РФ в тот же день сообщило, что ВСУ силами до 300 военных при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия государственной границы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.В среду Минобороны России сообщило, что в течение ночи подразделения Вооруженных сил РФ вместе с погранслужбой РФ продолжали уничтожение подразделений ВСУ в районах Курской области, которые примыкают к российско-украинской границе. Отмечается, что продвижение противника вглубь территории страны не допущено, потери ВСУ достигли 260 человек, а также 50 единиц бронетехники.
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россия, валерий герасимов, всу
Происшествия, РОССИЯ, Валерий Герасимов, ВСУ
17:07 07.08.2024 (обновлено: 17:12 07.08.2024)
 
Российские войска остановили продвижение ВСУ на курском направлении

Герасимов: продвижение ВСУ на курском направлении остановлено

© Фото : Минобороны РФКадр поражения военной техники ВСУ на границе Курской области. Скриншот видео
Кадр поражения военной техники ВСУ на границе Курской области. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Продвижение украинских войск вглубь российской территории на курском направлении остановлено. Об этом сообщил на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин, начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
По его словам, действия подразделений прикрытия госграницы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, а также удары авиации, ракетных войск и огонь артиллерии позволили остановить продвижение противника вглубь территории на курском направлении — сказал Герасимов .
Он также отметил, что ВСУ при этом потеряли 315 человек, в том числе не менее сотни убитыми, и 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.
Герасимов подчеркнул, что операция против подразделений ВСУ, которые пытались предпринять наступление в Курской области, завершится их разгромом и выходом российских сил на госграницу РФ.
Начальник Генштаба также рассказал, что в 5.30 мск 6 августа подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек перешли в наступление, чтобы захватить территории в Курской области.
В среду Путин, говоря о ситуации в этом регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.
ВСУ во вторник утром предприняли попытку прорыва на территорию Курской области. Минобороны РФ в тот же день сообщило, что ВСУ силами до 300 военных при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия государственной границы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.
В среду Минобороны России сообщило, что в течение ночи подразделения Вооруженных сил РФ вместе с погранслужбой РФ продолжали уничтожение подразделений ВСУ в районах Курской области, которые примыкают к российско-украинской границе. Отмечается, что продвижение противника вглубь территории страны не допущено, потери ВСУ достигли 260 человек, а также 50 единиц бронетехники.
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ПроисшествияРОССИЯВалерий ГерасимовВСУ
 
 
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