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В МИД раскрыли, зачем Зеленский отправил ВСУ на "мясорубку" в Курске - 07.08.2024, ПРАЙМ
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В МИД раскрыли, зачем Зеленский отправил ВСУ на "мясорубку" в Курске
В МИД раскрыли, зачем Зеленский отправил ВСУ на "мясорубку" в Курске - 07.08.2024, ПРАЙМ
В МИД раскрыли, зачем Зеленский отправил ВСУ на "мясорубку" в Курске
Зеленский отправил украинских солдат на "мясорубку" в Курской области, чтобы "под шумок" продлить мобилизацию в стране ещё на три месяца. Такое мнение высказала | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T13:02+0300
2024-08-07T13:40+0300
всу
курск
владимир зеленский
мария захарова
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Зеленский отправил украинских солдат на "мясорубку" в Курской области, чтобы "под шумок" продлить мобилизацию в стране ещё на три месяца. Такое мнение высказала официальный представитель МИД Мария Захарова."Сегодня он подписал соответствующий закон", - уточнила она в своем Telegram-канале.Утром во вторник украинские войска предприняли попытку зайти на территорию Курской области. Напали три стони боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что российские пограничники уничтожили 16 единиц техники.
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всу, курск, владимир зеленский, мария захарова
ВСУ, КУРСК, Владимир Зеленский, Мария Захарова
13:02 07.08.2024 (обновлено: 13:40 07.08.2024)
 
В МИД раскрыли, зачем Зеленский отправил ВСУ на "мясорубку" в Курске

Захарова: Зеленский отправил ВСУ на "мясорубку" в Курске, чтобы продлить мобилизацию

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Зеленский отправил украинских солдат на "мясорубку" в Курской области, чтобы "под шумок" продлить мобилизацию в стране ещё на три месяца. Такое мнение высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Сегодня он подписал соответствующий закон", - уточнила она в своем Telegram-канале.
Утром во вторник украинские войска предприняли попытку зайти на территорию Курской области. Напали три стони боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что российские пограничники уничтожили 16 единиц техники.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
Российские военные пресекли продвижение ВСУ вглубь Курской области
12:45
 
ВСУКУРСКВладимир ЗеленскийМария Захарова
 
 
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