https://1prime.ru/20240807/vsu-850715878.html
В МИД раскрыли, зачем Зеленский отправил ВСУ на "мясорубку" в Курске
В МИД раскрыли, зачем Зеленский отправил ВСУ на "мясорубку" в Курске - 07.08.2024, ПРАЙМ
В МИД раскрыли, зачем Зеленский отправил ВСУ на "мясорубку" в Курске
Зеленский отправил украинских солдат на "мясорубку" в Курской области, чтобы "под шумок" продлить мобилизацию в стране ещё на три месяца. Такое мнение высказала | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T13:02+0300
2024-08-07T13:02+0300
2024-08-07T13:40+0300
всу
курск
владимир зеленский
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845852950_0:0:3064:1725_1920x0_80_0_0_5e519193a25507cfddb4dae97e79d654.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Зеленский отправил украинских солдат на "мясорубку" в Курской области, чтобы "под шумок" продлить мобилизацию в стране ещё на три месяца. Такое мнение высказала официальный представитель МИД Мария Захарова."Сегодня он подписал соответствующий закон", - уточнила она в своем Telegram-канале.Утром во вторник украинские войска предприняли попытку зайти на территорию Курской области. Напали три стони боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что российские пограничники уничтожили 16 единиц техники.
https://1prime.ru/20240807/kursk-850715054.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845852950_335:0:3064:2047_1920x0_80_0_0_437f5556f0cbf599f7102d3b36acf850.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, курск, владимир зеленский, мария захарова
ВСУ, КУРСК, Владимир Зеленский, Мария Захарова
В МИД раскрыли, зачем Зеленский отправил ВСУ на "мясорубку" в Курске
Захарова: Зеленский отправил ВСУ на "мясорубку" в Курске, чтобы продлить мобилизацию
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Зеленский отправил украинских солдат на "мясорубку" в Курской области, чтобы "под шумок" продлить мобилизацию в стране ещё на три месяца. Такое мнение высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Сегодня он подписал соответствующий закон", - уточнила она в своем Telegram-канале.
Утром во вторник украинские войска предприняли попытку зайти на территорию Курской области. Напали три стони боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что российские пограничники уничтожили 16 единиц техники.
Российские военные пресекли продвижение ВСУ вглубь Курской области