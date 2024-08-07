https://1prime.ru/20240807/vsu-850715878.html

В МИД раскрыли, зачем Зеленский отправил ВСУ на "мясорубку" в Курске

В МИД раскрыли, зачем Зеленский отправил ВСУ на "мясорубку" в Курске - 07.08.2024, ПРАЙМ

В МИД раскрыли, зачем Зеленский отправил ВСУ на "мясорубку" в Курске

Зеленский отправил украинских солдат на "мясорубку" в Курской области, чтобы "под шумок" продлить мобилизацию в стране ещё на три месяца. Такое мнение высказала | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T13:02+0300

2024-08-07T13:02+0300

2024-08-07T13:40+0300

всу

курск

владимир зеленский

мария захарова

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Зеленский отправил украинских солдат на "мясорубку" в Курской области, чтобы "под шумок" продлить мобилизацию в стране ещё на три месяца. Такое мнение высказала официальный представитель МИД Мария Захарова."Сегодня он подписал соответствующий закон", - уточнила она в своем Telegram-канале.Утром во вторник украинские войска предприняли попытку зайти на территорию Курской области. Напали три стони боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что российские пограничники уничтожили 16 единиц техники.

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всу, курск, владимир зеленский, мария захарова