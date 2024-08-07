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Банк России оценил рост ВВП во втором квартале

Банк России оценил рост ВВП во втором квартале - 07.08.2024, ПРАЙМ

Банк России оценил рост ВВП во втором квартале

Банк России оценивает рост экономики РФ во втором квартале в 4,4% в годовом выражении, а по итогам третьего квартала ожидает его на уровне 3,2%. Соответствующие | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T17:18+0300

2024-08-07T17:18+0300

2024-08-07T17:18+0300

банк россии

росстат

социально-экономическое развитие

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Банк России оценивает рост экономики РФ во втором квартале в 4,4% в годовом выражении, а по итогам третьего квартала ожидает его на уровне 3,2%. Соответствующие оценки приведены в таблице в комментарии к среднесрочному прогнозу ЦБ. "Согласно новым данным Росстата, ВВП в I квартале 2024 года вырос на +5,4% г/г, выше, чем прогнозировал Банк России. Стоит отметить, что прирост в годовом выражении завышен из‑за эффекта високосного года. Однако секвенциальные темпы роста экономической активности (к предыдущему кварталу с исключением сезонности) продолжали превышать темпы, соответствующие сбалансированному росту. Расширение экономической активности было поддержано преимущественно внутренним спросом", - говорится в комментарии ЦБ. Там отмечается, что эти тенденции сохранились и во втором квартале. По оценке ЦБ, "секвенциальные темпы роста ВВП лишь незначительно замедлились". Регулятор отмечает, что разрыв выпуска сохранялся на высоком уровне и продолжал оказывать повышательное давление на потребительские цены. "По прогнозу Банка России, в III квартале 2024 года текущие темпы роста ВВП продолжат замедляться под влиянием нарастающих эффектов от жестких денежно-кредитных условий. По-прежнему основным драйвером роста будет высокий потребительский и инвестиционный спрос", - пишет ЦБ в комментарии. Согласно опубликованному 26 июля обновленному среднесрочному прогнозу ЦБ, регулятор ожидает роста экономики России в этом году на 3,5-4%, в 2025 году – на 0,5-1,5%. В 2026 году ЦБ ждет роста ВВП на 1-2%, в 2027 году - на 1,5-2,5%. По оценке Минэкономразвития, рост ВВП России в июне замедлился до 3% в годовом выражении с майских 4,5%, а по итогам первого полугодия составил 4,7%. По оценке министерства, во втором квартале экономика РФ выросла на 4% после роста на 5,4% в первом. Росстат 9 августа опубликует предварительную оценку динамики ВВП во втором квартале. В конце июля министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз ЦБ по росту ВВП РФ на 2024 год в 3,5-4% соответствует текущим оценкам Минэкономразвития. Действующий прогноз министерства пока предполагает рост экономики РФ на 2,8% в этом году. Он будет обновлен в августе.

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росстат, социально-экономическое развитие