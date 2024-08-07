https://1prime.ru/20240807/vybory-850725901.html

"Продуманный выбор". Политолог объяснил выбор Харрис вице-президента

"Продуманный выбор". Политолог объяснил выбор Харрис вице-президента - 07.08.2024, ПРАЙМ

"Продуманный выбор". Политолог объяснил выбор Харрис вице-президента

Тим Уолц, губернатор Миннесоты, недавно номинированный на пост вице-президента кандидата в президенты США от Демократической партии, является безопасным и... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T17:50+0300

2024-08-07T17:50+0300

2024-08-07T17:50+0300

выборы в сша

камала харрис

демократическая партия сша

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Тим Уолц, губернатор Миннесоты, недавно номинированный на пост вице-президента кандидата в президенты США от Демократической партии, является безопасным и продуманным выбором. Это может привлечь большее количество сторонников Демократической партии прийти на выборы, передает новостное издание Newsweek, ссылаясь на профессора политологии в юридической школе Пенсильванского университета Кэри Кольянезе. "Он безопасный, продуманный выбор с политической точки зрения… Он также яркий приверженец прогрессивных ценностей и придаст мотивации (для - ред.) явки электората демократов", - подчеркивает Кольянезе. Он также дополнил, что благодаря Уолцу в предвыборной гонке появилась сторона, отражающая военную службу и сельскую жизнь Среднего Запада. Кандидат ратует за прогрессивные ценности, чем может обеспечить повышение явки сторонников демократов или тех, кто не склоняется ни к одной партии.Ранее в штабе действующего вице-президента и кандидата в президенты США Камалы Харрис подтвердили, что Уолц стал напарником демократки. В предвыборном штабе республиканца Дональда Трампа предупредили, что Тим Уолц является либеральным экстремистом, представляющим опасность для страны. Выборы главы Белого дома назначены на 5 ноября.

https://1prime.ru/20240807/kharris-850709475.html

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выборы в сша, камала харрис, демократическая партия сша