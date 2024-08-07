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МТС запустила дополнительный выкуп акций у нерезидентов

МТС запустила дополнительный выкуп акций у нерезидентов - 07.08.2024, ПРАЙМ

МТС запустила дополнительный выкуп акций у нерезидентов

Структура МТС запустила дополнительный выкуп до 2,89% акций компании у нерезидентов по 95 рублей за штуку, он одобрен правкомиссией по иностранным инвестициям,... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T18:59+0300

2024-08-07T18:59+0300

2024-08-07T19:23+0300

экономика

россия

мтс

выкуп акций

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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Структура МТС запустила дополнительный выкуп до 2,89% акций компании у нерезидентов по 95 рублей за штуку, он одобрен правкомиссией по иностранным инвестициям, сообщила компания."ПАО "МТС" объявляет о запуске дополнительного тендерного предложения на приобретение до 57 705 102 обыкновенных акций компании "МТС" (2,89% всех акций "МТС") … Размер тендерного предложения и цена приобретения в размере 95,0 рублей за акцию ... были установлены в соответствии с разрешением правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что предложение распространяется на акционеров-нерезидентов, бумаги которых хранятся на счетах депо типа "С". Они смогут предъявить свои акции к выкупу, перевести их на счет покупателя и получить покупную цену акций ПАО "МТС" в рублях или в любой альтернативной валюте на их банковские счета в РФ или за рубежом.В компании добавили, что дополнительное тендерное предложение адресовано широкому кругу международных инвесторов, которые хотели бы продать свои акции, но по тем или иным причинам не смогли принять участие в тендерном предложении, объявленном 27 апреля 2024 года.Согласно графику, крайний срок подачи тендерных заявок - 12.00 мск 6 сентября. Платежи за полученные акции МТС выполнит до 27 сентября.В конце апреля структура МТС сделала предложение о выкупе до 4,2% акций компании у нерезидентов по 95 рублей за штуку, оно одобрено правкомиссией по иностранным инвестициям. Предложение распространялось на акционеров-нерезидентов, бумаги которых хранятся на счетах депо типа "С" - они могли получить средства от продажи акций в рублях, долларах, евро, китайских юанях или дирхамах ОАЭ. Они могли уменьшить или продать свои пакеты акций ПАО "МТС".В июне МТС в рамках выкупа акций у нерезидентов - тендерного предложения ее "дочке" ООО "Стрим Диджитал" - получила заявки на 1,31% акций на сумму 2,5 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20240807/uk-850728354.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мтс, выкуп акций