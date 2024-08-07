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США потребуют от Киева разъяснений по вылазке ВСУ в Курскую область
США потребуют от Киева разъяснений по вылазке ВСУ в Курскую область - 07.08.2024, ПРАЙМ
США потребуют от Киева разъяснений по вылазке ВСУ в Курскую область
Вашингтон хочет запросить у Киева разъяснения по совершенной ВСУ атаке на Курскую область. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель Белого... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T18:11+0300
2024-08-07T18:11+0300
2024-08-07T18:11+0300
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ВАШИНГТОН, 7 авг - ПРАЙМ. Вашингтон хочет запросить у Киева разъяснения по совершенной ВСУ атаке на Курскую область. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель Белого дома Джон Кирби. "Последнее, что хотелось бы добавить, так это то, что мы намерены связаться с нашими украинскими партнерами, чтобы получить более полное представление о случившемся", — сказал он. Кирби подчеркнул, что позиция США по вопросу использования украинскими войсками американских вооружений на территории РФ в свете вылазки в Курскую область не менялась. В среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек планировали захватить территории в Курской области. Их продвижение было, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее сотни убитым. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков, добавил он. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в указанном регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.
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сша, белый дом, украина, всу
Политика, США, Белый дом, УКРАИНА, ВСУ
США потребуют от Киева разъяснений по вылазке ВСУ в Курскую область
Белый дом: США запросят у Киева разъяснения по атаке ВСУ на Курскую область
ВАШИНГТОН, 7 авг - ПРАЙМ. Вашингтон хочет запросить у Киева разъяснения по совершенной ВСУ атаке на Курскую область. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
"Последнее, что хотелось бы добавить, так это то, что мы намерены связаться с нашими украинскими партнерами, чтобы получить более полное представление о случившемся", — сказал он.
Кирби подчеркнул, что позиция США по вопросу использования украинскими войсками американских вооружений на территории РФ в свете вылазки в Курскую область не менялась.
В среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек планировали захватить территории в Курской области. Их продвижение было, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее сотни убитым. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков, добавил он. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.
Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в указанном регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.
В МИД раскрыли, зачем Зеленский отправил ВСУ на "мясорубку" в Курске