Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США хотят узнать у ВСУ о целях вылазки в Курскую область - 07.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240807/vylazka-850732652.html
США хотят узнать у ВСУ о целях вылазки в Курскую область
США хотят узнать у ВСУ о целях вылазки в Курскую область - 07.08.2024, ПРАЙМ
США хотят узнать у ВСУ о целях вылазки в Курскую область
Вашингтон хочет узнать больше у украинских военных об их целях вылазки в Курскую область. США поддерживают действия Киева. Об этом заявила пресс-секретарь... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T22:26+0300
2024-08-07T22:52+0300
политика
сша
белый дом
всу
атака
поддержка украины
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_e7783729c27c96c17973f9cee9a075e0.jpg
ВАШИНГТОН, 7 авг - ПРАЙМ. Вашингтон хочет узнать больше у украинских военных об их целях вылазки в Курскую область. США поддерживают действия Киева. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, Белый дом собирается связаться с украинскими военными, чтобы узнать больше об их целях. "Что касается подробностей, я бы направила вас к украинцам, чтобы они говорили об их собственных военных операциях", — сказала она журналистам. Пресс-секретарь отметила, что Вашингтон поддерживает действия Украины, которая якобы "занимается самообороной", и продолжит оказание помощи. Кроме того, Жан-Пьер отказалась признавать, что Белому дому было заранее известно о планах Киева по атаке на Курскую область.Официальный представитель Пентагона рассказал агентству РИА Новости, что США находятся в контакте с Киевом относительно целей вылазки ВСУ в Курской области и не комментируют, применялось ли в ней американское вооружение.Он добавил, что Вашингтон продолжит фокусировать усилия на том, чтобы у ВСУ было все необходимое "для защиты от атак со стороны России".Таким образом он ответил на вопрос РИА Новости о том, использовал ли Киев американские вооружения во ходе вылазки в Курской области.Представитель Пентагона добавил, что США поддерживают усилия Украины по защите от атак, в том числе исходящих "по другую сторону границы", и считают такую позицию "здравым смыслом".В среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек планировали захватить территории в Курской области. Их продвижение было, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее сотни убитым. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков, добавил он. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в указанном регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.
https://1prime.ru/20240807/ataka-850731800.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_c030ce2f40e850649269be6a6c4b1bc2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, белый дом, всу, атака, поддержка украины
Политика, США, Белый дом, ВСУ, атака, поддержка Украины
22:26 07.08.2024 (обновлено: 22:52 07.08.2024)
 
США хотят узнать у ВСУ о целях вылазки в Курскую область

Белый дом: США хотят узнать у военных ВСУ о целях вылазки в Курскую область

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 7 авг - ПРАЙМ. Вашингтон хочет узнать больше у украинских военных об их целях вылазки в Курскую область. США поддерживают действия Киева. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, Белый дом собирается связаться с украинскими военными, чтобы узнать больше об их целях.
"Что касается подробностей, я бы направила вас к украинцам, чтобы они говорили об их собственных военных операциях", — сказала она журналистам.
Пресс-секретарь отметила, что Вашингтон поддерживает действия Украины, которая якобы "занимается самообороной", и продолжит оказание помощи.
Кроме того, Жан-Пьер отказалась признавать, что Белому дому было заранее известно о планах Киева по атаке на Курскую область.
Официальный представитель Пентагона рассказал агентству РИА Новости, что США находятся в контакте с Киевом относительно целей вылазки ВСУ в Курской области и не комментируют, применялось ли в ней американское вооружение.
Он добавил, что Вашингтон продолжит фокусировать усилия на том, чтобы у ВСУ было все необходимое "для защиты от атак со стороны России".
Таким образом он ответил на вопрос РИА Новости о том, использовал ли Киев американские вооружения во ходе вылазки в Курской области.
Представитель Пентагона добавил, что США поддерживают усилия Украины по защите от атак, в том числе исходящих "по другую сторону границы", и считают такую позицию "здравым смыслом".
В среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек планировали захватить территории в Курской области. Их продвижение было, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее сотни убитым. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков, добавил он. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.
Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в указанном регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.
Штаб-квартира Государственного департамента США - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
Госдеп считает атаку ВСУ на Курскую область суверенным решением Украины
21:13
 
ПолитикаСШАБелый домВСУатакаподдержка Украины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала