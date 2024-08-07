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США хотят узнать у ВСУ о целях вылазки в Курскую область

США хотят узнать у ВСУ о целях вылазки в Курскую область - 07.08.2024, ПРАЙМ

США хотят узнать у ВСУ о целях вылазки в Курскую область

Вашингтон хочет узнать больше у украинских военных об их целях вылазки в Курскую область. США поддерживают действия Киева. Об этом заявила пресс-секретарь... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T22:26+0300

2024-08-07T22:26+0300

2024-08-07T22:52+0300

политика

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всу

атака

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ВАШИНГТОН, 7 авг - ПРАЙМ. Вашингтон хочет узнать больше у украинских военных об их целях вылазки в Курскую область. США поддерживают действия Киева. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, Белый дом собирается связаться с украинскими военными, чтобы узнать больше об их целях. "Что касается подробностей, я бы направила вас к украинцам, чтобы они говорили об их собственных военных операциях", — сказала она журналистам. Пресс-секретарь отметила, что Вашингтон поддерживает действия Украины, которая якобы "занимается самообороной", и продолжит оказание помощи. Кроме того, Жан-Пьер отказалась признавать, что Белому дому было заранее известно о планах Киева по атаке на Курскую область.Официальный представитель Пентагона рассказал агентству РИА Новости, что США находятся в контакте с Киевом относительно целей вылазки ВСУ в Курской области и не комментируют, применялось ли в ней американское вооружение.Он добавил, что Вашингтон продолжит фокусировать усилия на том, чтобы у ВСУ было все необходимое "для защиты от атак со стороны России".Таким образом он ответил на вопрос РИА Новости о том, использовал ли Киев американские вооружения во ходе вылазки в Курской области.Представитель Пентагона добавил, что США поддерживают усилия Украины по защите от атак, в том числе исходящих "по другую сторону границы", и считают такую позицию "здравым смыслом".В среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек планировали захватить территории в Курской области. Их продвижение было, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее сотни убитым. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков, добавил он. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в указанном регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.

https://1prime.ru/20240807/ataka-850731800.html

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сша, белый дом, всу, атака, поддержка украины