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Доля золотых резервов в международных активах России достигла рекорда

Доля золотых резервов в международных активах России достигла рекорда - 07.08.2024, ПРАЙМ

Доля золотых резервов в международных активах России достигла рекорда

Золотые резервы России по итогам июля достигли нового максимума - 179,6 миллиарда долларов, а их доля в международных активах страны обновила максимум с начала... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T16:25+0300

2024-08-07T16:25+0300

2024-08-07T16:29+0300

экономика

россия

золото

международные резервы

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Золотые резервы России по итогам июля достигли нового максимума - 179,6 миллиарда долларов, а их доля в международных активах страны обновила максимум с начала 2000 года, следует из данных ЦБ. Ранее в среду регулятор сообщил, что международные резервы России на 1 августа выросли до 602,05 миллиарда долларов с 593,5 миллиарда на 1 июля. Это стало максимальным объемом резервов с марта 2022 года. Вложения России в золото в июле увеличились на 2,9% - до 179,6 миллиарда долларов, обновив рекорд, установленный в апреле на уровне 175,9 миллиарда долларов. Доля золота в резервах увеличилась до 29,8% с 29,4% месяцем ранее, что стало максимумом с января 2000 года, когда удельный вес монетарного золота в российских международных активах составлял 31,2%. Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.

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россия, золото, международные резервы