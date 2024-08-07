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Доля золотых резервов в международных активах России достигла рекорда - 07.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240807/zoloto-850721915.html
Доля золотых резервов в международных активах России достигла рекорда
Доля золотых резервов в международных активах России достигла рекорда - 07.08.2024, ПРАЙМ
Доля золотых резервов в международных активах России достигла рекорда
Золотые резервы России по итогам июля достигли нового максимума - 179,6 миллиарда долларов, а их доля в международных активах страны обновила максимум с начала... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T16:25+0300
2024-08-07T16:29+0300
экономика
россия
золото
международные резервы
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Золотые резервы России по итогам июля достигли нового максимума - 179,6 миллиарда долларов, а их доля в международных активах страны обновила максимум с начала 2000 года, следует из данных ЦБ. Ранее в среду регулятор сообщил, что международные резервы России на 1 августа выросли до 602,05 миллиарда долларов с 593,5 миллиарда на 1 июля. Это стало максимальным объемом резервов с марта 2022 года. Вложения России в золото в июле увеличились на 2,9% - до 179,6 миллиарда долларов, обновив рекорд, установленный в апреле на уровне 175,9 миллиарда долларов. Доля золота в резервах увеличилась до 29,8% с 29,4% месяцем ранее, что стало максимумом с января 2000 года, когда удельный вес монетарного золота в российских международных активах составлял 31,2%. Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.
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россия, золото, международные резервы
Экономика, РОССИЯ, золото, международные резервы
16:25 07.08.2024 (обновлено: 16:29 07.08.2024)
 
Доля золотых резервов в международных активах России достигла рекорда

ЦБ: золотые резервы России впервые приблизились к 180 миллиардам долларов

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолото
Золото - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Золотые резервы России по итогам июля достигли нового максимума - 179,6 миллиарда долларов, а их доля в международных активах страны обновила максимум с начала 2000 года, следует из данных ЦБ.
Ранее в среду регулятор сообщил, что международные резервы России на 1 августа выросли до 602,05 миллиарда долларов с 593,5 миллиарда на 1 июля. Это стало максимальным объемом резервов с марта 2022 года.
Вложения России в золото в июле увеличились на 2,9% - до 179,6 миллиарда долларов, обновив рекорд, установленный в апреле на уровне 175,9 миллиарда долларов.
Доля золота в резервах увеличилась до 29,8% с 29,4% месяцем ранее, что стало максимумом с января 2000 года, когда удельный вес монетарного золота в российских международных активах составлял 31,2%. Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.
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ЭкономикаРОССИЯзолотомеждународные резервы
 
 
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