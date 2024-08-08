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Экс-глава Минфина предсказал судьбу замороженных российских активов - 08.08.2024, ПРАЙМ
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Экс-глава Минфина предсказал судьбу замороженных российских активов
Экс-глава Минфина предсказал судьбу замороженных российских активов - 08.08.2024, ПРАЙМ
Экс-глава Минфина предсказал судьбу замороженных российских активов
ЕС не решится полностью изъять замороженные российские резервы, однако Россия еще долгое время может не рассчитывать на их получение, рассказал экс-министр... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T14:50+0300
2024-08-08T14:50+0300
замороженные российские активы
ес
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МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. ЕС не решится полностью изъять замороженные российские резервы, однако Россия еще долгое время может не рассчитывать на их получение, рассказал экс-министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов. "Это зависший вопрос", - подчеркнул Задорнов, отвечая на вопрос, смогут ли страны Евросоюза конфисковать замороженные российские активы. Экономист также дополнил, что Москве "имеет смысл" и дальше бороться за юридический статус средств. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. На сегодняшний день около 200 миллиардов евро, принадлежащих России, находятся на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заморозка российских активов в Европе является воровством, кроме того, Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва сможет ответить на изъятие Западом российских активов. По его словам, на территории России также заморожены активы западных стран, есть возможность их не возвращать.
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замороженные российские активы, ес
замороженные российские активы, ЕС
14:50 08.08.2024
 
Экс-глава Минфина предсказал судьбу замороженных российских активов

Задорнов: ЕС не решится на изъятие резервов России, но ждать обратно их не стоит

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМихаил Задорнов
Михаил Задорнов - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. ЕС не решится полностью изъять замороженные российские резервы, однако Россия еще долгое время может не рассчитывать на их получение, рассказал экс-министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов.
"Это зависший вопрос", - подчеркнул Задорнов, отвечая на вопрос, смогут ли страны Евросоюза конфисковать замороженные российские активы.
Экономист также дополнил, что Москве "имеет смысл" и дальше бороться за юридический статус средств.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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На сегодняшний день около 200 миллиардов евро, принадлежащих России, находятся на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заморозка российских активов в Европе является воровством, кроме того, Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва сможет ответить на изъятие Западом российских активов. По его словам, на территории России также заморожены активы западных стран, есть возможность их не возвращать.
 
замороженные российские активыЕС
 
 
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