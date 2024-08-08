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"Альфа-групп" намерена запустить свой НПФ, сообщили СМИ - 08.08.2024, ПРАЙМ
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"Альфа-групп" намерена запустить свой НПФ, сообщили СМИ
"Альфа-групп" намерена запустить свой НПФ, сообщили СМИ - 08.08.2024, ПРАЙМ
"Альфа-групп" намерена запустить свой НПФ, сообщили СМИ
"Альфа-групп" планирует запустить свой НПФ до конца текущего года, клиентам предложат варианты участия в программе долгосрочных сбережений (ПДС), сообщил РИА... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T20:44+0300
2024-08-08T20:44+0300
экономика
россия
альфа-групп
нпф
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. "Альфа-групп" планирует запустить свой НПФ до конца текущего года, клиентам предложат варианты участия в программе долгосрочных сбережений (ПДС), сообщил РИА Новости источник, близкий к группе. "Альфа-групп" планирует запуск НПФ до конца 2024 года, клиентам предложат варианты участия в программе долгосрочных сбережений", - сказал он. Ранее в четверг Банк России сообщил на своем сайте, что зарегистрировал выпуск акций АО "НПФ Альфа", размещаемых путем распределения среди учредителей акционерного общества. ОГРН и ИНН организации еще не присвоены. Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-16861-А. Программа долгосрочных сбережений - это новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января. Программа позволяет гражданам при финансовой поддержке государства копить средства в простой и удобной форме. Деньги участников ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, а они сами могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству. Участники программы смогут получить софинансирование от государства в размере до 36 тысяч рублей в год, а также перевести в программу свою накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС). Участниками программы долгосрочных сбережений к 2030 году могут стать не менее 9 миллионов человек - такую оценку давал в январе первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
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россия, альфа-групп, нпф
Экономика, РОССИЯ, Альфа-групп, НПФ
20:44 08.08.2024
 
"Альфа-групп" намерена запустить свой НПФ, сообщили СМИ

РИА Новости: "Альфа-групп" планирует запустить свой НПФ до конца года

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. "Альфа-групп" планирует запустить свой НПФ до конца текущего года, клиентам предложат варианты участия в программе долгосрочных сбережений (ПДС), сообщил РИА Новости источник, близкий к группе.
"Альфа-групп" планирует запуск НПФ до конца 2024 года, клиентам предложат варианты участия в программе долгосрочных сбережений", - сказал он.
Ранее в четверг Банк России сообщил на своем сайте, что зарегистрировал выпуск акций АО "НПФ Альфа", размещаемых путем распределения среди учредителей акционерного общества. ОГРН и ИНН организации еще не присвоены. Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-16861-А.
Программа долгосрочных сбережений - это новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января. Программа позволяет гражданам при финансовой поддержке государства копить средства в простой и удобной форме.
Деньги участников ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, а они сами могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству. Участники программы смогут получить софинансирование от государства в размере до 36 тысяч рублей в год, а также перевести в программу свою накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС).
Участниками программы долгосрочных сбережений к 2030 году могут стать не менее 9 миллионов человек - такую оценку давал в январе первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
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