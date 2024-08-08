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Сдержанный оптимизм: ситуация на рынке улучшается - 08.08.2024, ПРАЙМ
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Сдержанный оптимизм: ситуация на рынке улучшается
Сдержанный оптимизм: ситуация на рынке улучшается - 08.08.2024, ПРАЙМ
Сдержанный оптимизм: ситуация на рынке улучшается
Покупатели возвращаются на рынок. Индекс Мосбиржи в среду вырос на 1,6% до 2874,94 п., индекс РТС повысился на 0,6% до 1053,66 п. Позитивная динамика на рынке... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T09:12+0300
2024-08-08T09:12+0300
мнения аналитиков
мосбиржа
brent
ввп
российский рынок акций
росстат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850735514.jpg?1723097543
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Покупатели возвращаются на рынок. Индекс Мосбиржи в среду вырос на 1,6% до 2874,94 п., индекс РТС повысился на 0,6% до 1053,66 п. Позитивная динамика на рынке ОФЗ продолжилась, индекс RGBI прибавил 0,62%. Рубль незначительно укрепился на фоне подорожавшей нефти.Котировки Brent в четверг утром консолидируются немногим выше $78 за баррель после роста в среду на 2,9%. Повышению нефтяных котировок способствовали в том числе вышедшие недельные данные по коммерческим запасам нефти в США, которые сократились на 3,73 млн баррелей, хотя рынок ожидал снижения только на 1,8 млн баррелей.Банк России оценивает рост ВВП во II квартале на уровне 4,4% в годовом выражении. Регулятор отмечает "признаки некоторого замедления" темпов экономического роста и ожидает, что в III и IV кварталах темпы роста ВВП составят 3,2% и 2-3% соответственно.Вместе с оценкой ВВП был опубликован протокол июльского заседания регулятора. В документе отмечается, что сохранения направленного сигнала и повышения прогнозной траектории ключевой ставки может быть достаточно для ужесточения денежно-кредитных условий в той мере, в какой это необходимо для возвращения инфляции к цели в 2025 году.В своем среднесрочном прогнозе Банк России ожидает, что в III квартале 2024 года годовая инфляция замедлится до 7,8% с 8,6% во II квартале года, хотя возвращение инфляции к целевому ориентиру будет происходить медленнее, чем ранее ожидалось.Недельные данные Росстата по индексу потребительских цен (ИПЦ) отражают замедление инфляции, темпы роста ИПЦ на неделе с 30 июля по 5 августа сократились до 0% по сравнению с 0,08% и 0,11% в предыдущие две недели. Годовая инфляция, таким образом, могла составить 9,0%, точную оценку годовой инфляции на конец июля Росстат опубликует в пятницу.Из корпоративных новостей вчера стало известно, что скорректированный показатель EBITDA "Фосагро" составил 39 млрд руб. во II квартале 2024 года. Компания опубликовала отчет по МСФО, из которого следует, что чистая прибыль увеличилась до 24,8 млрд руб. во II квартале года по сравнению с I кварталом, а свободный денежный поток повысился до 24,8 млрд руб. с 1,8 млрд руб. На фоне таких результатов совет директоров "Фосагро" рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 117 руб. на одну акцию за первое полугодие 2024 года.Позитивная динамика на рынке акций в ближайшие дни может продолжиться, индекс Мосбиржи может преодолеть отметку 2900 п. Этому будут способствовать благоприятные данные по недельный инфляции, восстановление на рынке облигаций и стабилизация (после всплеска волатильности в начале недели) на международных фондовых рынках. Кроме того, инвесторы ожидают результатов Сбербанка по МСФО за II квартал 2024 года, которые могут развеять опасения относительно перспектив роста корпоративной прибыли.
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Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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40
192
40
мнения аналитиков, мосбиржа, brent, ввп, российский рынок акций, росстат
Мнения аналитиков, Мосбиржа, BRENT, ВВП, российский рынок акций, Росстат
09:12 08.08.2024
 

Сдержанный оптимизм: ситуация на рынке улучшается

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Покупатели возвращаются на рынок. Индекс Мосбиржи в среду вырос на 1,6% до 2874,94 п., индекс РТС повысился на 0,6% до 1053,66 п. Позитивная динамика на рынке ОФЗ продолжилась, индекс RGBI прибавил 0,62%. Рубль незначительно укрепился на фоне подорожавшей нефти.
Котировки Brent в четверг утром консолидируются немногим выше $78 за баррель после роста в среду на 2,9%. Повышению нефтяных котировок способствовали в том числе вышедшие недельные данные по коммерческим запасам нефти в США, которые сократились на 3,73 млн баррелей, хотя рынок ожидал снижения только на 1,8 млн баррелей.
Банк России оценивает рост ВВП во II квартале на уровне 4,4% в годовом выражении. Регулятор отмечает "признаки некоторого замедления" темпов экономического роста и ожидает, что в III и IV кварталах темпы роста ВВП составят 3,2% и 2-3% соответственно.
Вместе с оценкой ВВП был опубликован протокол июльского заседания регулятора. В документе отмечается, что сохранения направленного сигнала и повышения прогнозной траектории ключевой ставки может быть достаточно для ужесточения денежно-кредитных условий в той мере, в какой это необходимо для возвращения инфляции к цели в 2025 году.
В своем среднесрочном прогнозе Банк России ожидает, что в III квартале 2024 года годовая инфляция замедлится до 7,8% с 8,6% во II квартале года, хотя возвращение инфляции к целевому ориентиру будет происходить медленнее, чем ранее ожидалось.
Недельные данные Росстата по индексу потребительских цен (ИПЦ) отражают замедление инфляции, темпы роста ИПЦ на неделе с 30 июля по 5 августа сократились до 0% по сравнению с 0,08% и 0,11% в предыдущие две недели. Годовая инфляция, таким образом, могла составить 9,0%, точную оценку годовой инфляции на конец июля Росстат опубликует в пятницу.
Из корпоративных новостей вчера стало известно, что скорректированный показатель EBITDA "Фосагро" составил 39 млрд руб. во II квартале 2024 года. Компания опубликовала отчет по МСФО, из которого следует, что чистая прибыль увеличилась до 24,8 млрд руб. во II квартале года по сравнению с I кварталом, а свободный денежный поток повысился до 24,8 млрд руб. с 1,8 млрд руб. На фоне таких результатов совет директоров "Фосагро" рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 117 руб. на одну акцию за первое полугодие 2024 года.
Позитивная динамика на рынке акций в ближайшие дни может продолжиться, индекс Мосбиржи может преодолеть отметку 2900 п. Этому будут способствовать благоприятные данные по недельный инфляции, восстановление на рынке облигаций и стабилизация (после всплеска волатильности в начале недели) на международных фондовых рынках. Кроме того, инвесторы ожидают результатов Сбербанка по МСФО за II квартал 2024 года, которые могут развеять опасения относительно перспектив роста корпоративной прибыли.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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