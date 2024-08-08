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Уже все: ограничения привели к устойчивости рубля

Уже все: ограничения привели к устойчивости рубля - 08.08.2024, ПРАЙМ

Уже все: ограничения привели к устойчивости рубля

В среду, 7 августа, торги по рублю закрылись в минусе, кроме юаня. Пара доллар/рубль повысилась на 0,26%, до 85,91 руб., евро/рубль - на 0,23%, до 93,54 руб... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T09:15+0300

2024-08-08T09:15+0300

2024-08-08T09:15+0300

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. В среду, 7 августа, торги по рублю закрылись в минусе, кроме юаня. Пара доллар/рубль повысилась на 0,26%, до 85,91 руб., евро/рубль - на 0,23%, до 93,54 руб. Пара юань/рубль снизилась на 0,16%, до 11,83 руб. Центробанк РФ установил официальные курсы на 8 августа: курс доллара - 85,9543 руб., а курс евро - 93,8419 руб. Рублевые пары остаются торговаться в семинедельных диапазонах. Волатильность на рынке небольшая, поскольку локальный валютный рынок изолирован санкциями от внешнего мира. Наибольшее влияние на него оказывают внутренние факторы: - Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ- Увеличение объема валютных интервенций в рамках бюджетного правила- Медленное восстановление импорта, что ограничивает спрос на иностранную валюту- Контроль со стороны ЦБ РФ и правительства за валютным рынком Периодически рубль поддерживается повышением цен на нефть. Цена на Brent значительно выросла в среду вечером после публикации данных о существенном сокращении запасов в США. Котировки фьючерсов на Brent повысились на 3,22% до $78,54 за баррель. Также поддержку рынку нефти оказывали напряженная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке и приостановка производства на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии. Запасы нефти в США снизились на 3,73 млн баррелей, что превысило ожидания экспертов (-1,6 млн баррелей). Это снижение наблюдается уже шестую неделю подряд. Запасы бензина за неделю выросли на 1,34 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,986 млн баррелей), а запасы дистиллятов - на 0,95 млн баррелей (ожидалось повышение на 0,24 млн баррелей). Рост котировок был сдержанным, поскольку инвесторы обеспокоены замедлением экономики Китая, а также признаками охлаждения американской экономики, что может негативно сказаться на спросе на топливо. В четверг, 8 августа, на торгах в Азии баррель Brent стоит $78,33. Если покупатели смогут удержать текущий уровень до американской сессии, то ждем подъем до $80 за баррель. По рублю никаких радикальных изменений не ожидается. Он сейчас живет своей спокойной жизнью. Запад его защитил санкциями, что внешние факторы перестали на него влиять, а ЦБ стало проще его балансировать. Если закрыть глаза на низкую ликвидность и отсутствие интереса к нему как к активу для трейдинга, то технический анализ указывает на восстановление до 86,60 руб. Индекс Мосбиржи вырос на 1,56%, до 2874,94 п., индекс РТС - на 0,63%, до 1053,66 п. Российский рынок открылся снижением, но ближе к 13:00 мск перешел к восстановлению. Индекс Мосбиржи закрылся в плюсе благодаря резкому подорожанию нефти. Пока это попытка отбиться от поддержки 2800 п., но все еще сохраняются риски падения до 2665 п. Сценарий на падение отменится при закрытии дня выше 3000 п.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, мосбиржа, курсы валют, рынок нефти, банк россии, brent