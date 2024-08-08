Рынок резко пошел вверх

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Вчера индекс Мосбиржи на фоне геополитического обострения в моменте обновил годовой минимум у 2803 п., но быстро пошел в отскок. По итогам дня уже +1,5% и выше 2870 п., а с дневного дна подъем свыше 2,5%. Оценки оправдались, и сегодня прежний ориентир восстановления бенчмарка на 2880 п. спокойно может быть отработан..Сильнее рынка — акции Мечела (+4,5%). Накануне мы отмечали вариант резкого разворота и высокого отскока. С минимума дня на 145 руб. состоялся скачок под 160 руб., или +10%. Спекулятивное движение вверх может быть продолжено и сегодня.Хуже рынка были акции Аэрофлота (-1,5%). Бумаги отказались участвовать в общерыночном микроралли и в моменте даже заходили к 50 руб. Коррекция от летнего пика превысила 25%, и на круглой отметке может быть интересной очередная покупка под перспективу. Фундаментальный таргет на 62 руб. предполагает +20% от текущих, причем ход может быть достаточно быстрым.Рубль немного укрепился против юаня, пара CNY/RUB опустилась к 11,83. Но внебиржевые котировки доллара и евро повысились на процент — 85,95 и 93,85. В целом идет позиционная торговля в русле летнего валютного боковика в границах: 11,5–12 по юаню, 84–89 в долларе, и область 90–95 у евро.
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Вчера индекс Мосбиржи на фоне геополитического обострения в моменте обновил годовой минимум у 2803 п., но быстро пошел в отскок. По итогам дня уже +1,5% и выше 2870 п., а с дневного дна подъем свыше 2,5%. Оценки оправдались, и сегодня прежний ориентир восстановления бенчмарка на 2880 п. спокойно может быть отработан..
Сильнее рынка — акции Мечела (+4,5%). Накануне мы отмечали вариант резкого разворота и высокого отскока. С минимума дня на 145 руб. состоялся скачок под 160 руб., или +10%. Спекулятивное движение вверх может быть продолжено и сегодня.
Хуже рынка были акции Аэрофлота (-1,5%). Бумаги отказались участвовать в общерыночном микроралли и в моменте даже заходили к 50 руб. Коррекция от летнего пика превысила 25%, и на круглой отметке может быть интересной очередная покупка под перспективу. Фундаментальный таргет на 62 руб. предполагает +20% от текущих, причем ход может быть достаточно быстрым.
Рубль немного укрепился против юаня, пара CNY/RUB опустилась к 11,83. Но внебиржевые котировки доллара и евро повысились на процент — 85,95 и 93,85. В целом идет позиционная торговля в русле летнего валютного боковика в границах: 11,5–12 по юаню, 84–89 в долларе, и область 90–95 у евро.
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