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Рынок резко пошел вверх - 08.08.2024, ПРАЙМ
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Рынок резко пошел вверх
Рынок резко пошел вверх - 08.08.2024, ПРАЙМ
Рынок резко пошел вверх
Вчера индекс Мосбиржи на фоне геополитического обострения в моменте обновил годовой минимум у 2803 п., но быстро пошел в отскок. По итогам дня уже +1,5% и выше... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T09:51+0300
2024-08-08T09:51+0300
мнения аналитиков
мечел
аэрофлот
мосбиржа
российский рынок акций
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850736549.jpg?1723099866
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Вчера индекс Мосбиржи на фоне геополитического обострения в моменте обновил годовой минимум у 2803 п., но быстро пошел в отскок. По итогам дня уже +1,5% и выше 2870 п., а с дневного дна подъем свыше 2,5%. Оценки оправдались, и сегодня прежний ориентир восстановления бенчмарка на 2880 п. спокойно может быть отработан..Сильнее рынка — акции Мечела (+4,5%). Накануне мы отмечали вариант резкого разворота и высокого отскока. С минимума дня на 145 руб. состоялся скачок под 160 руб., или +10%. Спекулятивное движение вверх может быть продолжено и сегодня.Хуже рынка были акции Аэрофлота (-1,5%). Бумаги отказались участвовать в общерыночном микроралли и в моменте даже заходили к 50 руб. Коррекция от летнего пика превысила 25%, и на круглой отметке может быть интересной очередная покупка под перспективу. Фундаментальный таргет на 62 руб. предполагает +20% от текущих, причем ход может быть достаточно быстрым.Рубль немного укрепился против юаня, пара CNY/RUB опустилась к 11,83. Но внебиржевые котировки доллара и евро повысились на процент — 85,95 и 93,85. В целом идет позиционная торговля в русле летнего валютного боковика в границах: 11,5–12 по юаню, 84–89 в долларе, и область 90–95 у евро.
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Михаил Зельцер
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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мнения аналитиков, мечел, аэрофлот, мосбиржа, российский рынок акций
Мнения аналитиков, МЕЧЕЛ, Аэрофлот, Мосбиржа, российский рынок акций
09:51 08.08.2024
 

Рынок резко пошел вверх

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Вчера индекс Мосбиржи на фоне геополитического обострения в моменте обновил годовой минимум у 2803 п., но быстро пошел в отскок. По итогам дня уже +1,5% и выше 2870 п., а с дневного дна подъем свыше 2,5%. Оценки оправдались, и сегодня прежний ориентир восстановления бенчмарка на 2880 п. спокойно может быть отработан..
Сильнее рынка — акции Мечела (+4,5%). Накануне мы отмечали вариант резкого разворота и высокого отскока. С минимума дня на 145 руб. состоялся скачок под 160 руб., или +10%. Спекулятивное движение вверх может быть продолжено и сегодня.
Хуже рынка были акции Аэрофлота (-1,5%). Бумаги отказались участвовать в общерыночном микроралли и в моменте даже заходили к 50 руб. Коррекция от летнего пика превысила 25%, и на круглой отметке может быть интересной очередная покупка под перспективу. Фундаментальный таргет на 62 руб. предполагает +20% от текущих, причем ход может быть достаточно быстрым.
Рубль немного укрепился против юаня, пара CNY/RUB опустилась к 11,83. Но внебиржевые котировки доллара и евро повысились на процент — 85,95 и 93,85. В целом идет позиционная торговля в русле летнего валютного боковика в границах: 11,5–12 по юаню, 84–89 в долларе, и область 90–95 у евро.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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