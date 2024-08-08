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Экс-глава Минфина рассказал, чем аренда выгоднее ипотеки
Экс-глава Минфина рассказал, чем аренда выгоднее ипотеки - 08.08.2024, ПРАЙМ
Экс-глава Минфина рассказал, чем аренда выгоднее ипотеки
На сегодняшний день выгоднее арендовать жилье, чем брать ипотеку, рассказал экс-министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов. | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T17:54+0300
2024-08-08T17:54+0300
2024-08-08T17:54+0300
ипотека
аренда жилья
ставка банка россии
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. На сегодняшний день выгоднее арендовать жилье, чем брать ипотеку, рассказал экс-министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов."Это невыгодно сейчас. Если есть свободные деньги, стоит положить их на депозит под 19-20%, посмотреть, как изменится рынок, куда он будет двигаться", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, выгодно ли сейчас брать ипотеку.В июле Банк России повысил ключевую ставку на 2 процента с 16% до 18% годовых. Это связано с ускорением инфляции в стране. Российские банки аналогично начали поднимать свои ставки. Так, в Сбербанке минимальная ставка по рыночной ипотеке составляет 20%. Ставка ВТБ превышает ее на 0,5%. На начало августа средняя ставка двадцати крупнейших ипотечных банков России зафиксировалась на показателе в 19,7% годовых.
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ипотека, аренда жилья, ставка банка россии
ипотека, аренда жилья, ставка Банка России
Экс-глава Минфина рассказал, чем аренда выгоднее ипотеки
Задорнов посоветовал россиянам арендовать жилье, а не брать ипотеку
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. На сегодняшний день выгоднее арендовать жилье, чем брать ипотеку, рассказал экс-министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов.
"Это невыгодно сейчас. Если есть свободные деньги, стоит положить их на депозит под 19-20%, посмотреть, как изменится рынок, куда он будет двигаться", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, выгодно ли сейчас брать ипотеку.
В июле Банк России повысил ключевую ставку на 2 процента с 16% до 18% годовых. Это связано с ускорением инфляции в стране. Российские банки аналогично начали поднимать свои ставки. Так, в Сбербанке минимальная ставка по рыночной ипотеке составляет 20%. Ставка ВТБ превышает ее на 0,5%.
На начало августа средняя ставка двадцати крупнейших ипотечных банков России зафиксировалась на показателе в 19,7% годовых.
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