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Экс-глава Минфина рассказал, чем аренда выгоднее ипотеки

Экс-глава Минфина рассказал, чем аренда выгоднее ипотеки - 08.08.2024, ПРАЙМ

Экс-глава Минфина рассказал, чем аренда выгоднее ипотеки

На сегодняшний день выгоднее арендовать жилье, чем брать ипотеку, рассказал экс-министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов. | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T17:54+0300

2024-08-08T17:54+0300

2024-08-08T17:54+0300

ипотека

аренда жилья

ставка банка россии

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. На сегодняшний день выгоднее арендовать жилье, чем брать ипотеку, рассказал экс-министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов."Это невыгодно сейчас. Если есть свободные деньги, стоит положить их на депозит под 19-20%, посмотреть, как изменится рынок, куда он будет двигаться", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, выгодно ли сейчас брать ипотеку.В июле Банк России повысил ключевую ставку на 2 процента с 16% до 18% годовых. Это связано с ускорением инфляции в стране. Российские банки аналогично начали поднимать свои ставки. Так, в Сбербанке минимальная ставка по рыночной ипотеке составляет 20%. Ставка ВТБ превышает ее на 0,5%. На начало августа средняя ставка двадцати крупнейших ипотечных банков России зафиксировалась на показателе в 19,7% годовых.

https://1prime.ru/20240808/nakopleniya-850746604.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ипотека, аренда жилья, ставка банка россии