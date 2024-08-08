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Россия перейдет на единый порядок расчета арендной платы за госземли

Россия перейдет на единый порядок расчета арендной платы за госземли - 08.08.2024, ПРАЙМ

Россия перейдет на единый порядок расчета арендной платы за госземли

Президент России Владимир Путин подписал закон о переходе с 2026 года к единому порядку расчета арендной платы за государственные и муниципальные земли - исходя | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T22:47+0300

2024-08-08T22:47+0300

2024-08-08T22:47+0300

экономика

россия

закон

аренда госземель

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о переходе с 2026 года к единому порядку расчета арендной платы за государственные и муниципальные земли - исходя из их кадастровой стоимости. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Действующим законодательством установлен разный подход к определению размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. Она определяется: на основании кадастровой стоимости таких участков; в соответствии со ставками, утвержденными уполномоченными органами госвласти и местного самоуправления; на основании рыночной стоимости права аренды земельных участков. Отсутствие единой методики ведет к правовой неопределенности в этом вопросе и трудностям в расчете арендной платы, это замедляет вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков на правах аренды, что в итоге приводит к их неэффективному использованию, отмечалось в пояснительной записке. Новый закон предусматривает, что размер арендной платы за земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, будет определяться на основании кадастровой стоимости такого участка. Исключение предусмотрено для земель, предоставляемых на аукционах, где сумма аренды будет назначаться в ходе торгов, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. Сохраняется и норма, согласно которой арендная плата за земельный участок, на котором расположен объект культурного наследия, приватизированный через конкурс, устанавливается в размере 1 рубль в год на весь срок выполнения условий конкурса. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года и будет применяться к договорам аренды, заключенным после этой даты. Переходный период предусмотрен, чтобы дать регионам и муниципалитетам время подготовиться к предстоящим изменениям, пояснял премьер-министр Михаил Мишустин. Власти рассчитывают, что предложенные меры позволят сформировать единую правовую базу в этой сфере, создать четкие и прозрачные механизмы оборота земель, отмечал он.

https://1prime.ru/20240808/skhema-850760899.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, закон, аренда госземель