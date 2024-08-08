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В "Росатоме" оценили вклад работающих в Арктике россиян в ВВП - 08.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В "Росатоме" оценили вклад работающих в Арктике россиян в ВВП
В "Росатоме" оценили вклад работающих в Арктике россиян в ВВП - 08.08.2024, ПРАЙМ
В "Росатоме" оценили вклад работающих в Арктике россиян в ВВП
Около 2,5 миллиона россиян работают в Арктике, это составляет 1,4% от населения страны, но их вклад в ВВП РФ составляет 15%, заявил специальный представитель... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T16:04+0300
2024-08-08T16:05+0300
экономика
россия
арктика
россияне
росатом
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АРХАНГЕЛЬСК, 8 авг - ПРАЙМ. Около 2,5 миллиона россиян работают в Арктике, это составляет 1,4% от населения страны, но их вклад в ВВП РФ составляет 15%, заявил специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов. "Сейчас роль Арктики в ВВП нашей страны… оценивается в 15%. Если рассматривать процент населения, то он составляет 1,4%", - сказал Панов на форуме "Арктика-Регионы" в Архангельске. По его словам, это 2,5 миллиона человек. "Получается, производительность труда, именно людей, которые работают в Арктике, она на порядок выше, чем в среднем по стране", - добавил Панов. Второй форум "Арктика – Регионы" проходит в Архангельске 8-9 августа. Организатор форума – правительство Архангельской области. Планируется, что мероприятие станет дискуссионной площадкой для выработки совместных решений по эффективному развитию судоходства и морской логистики по Северному морскому пути, строительству и ремонту арктического флота, модернизации портовой инфраструктуры и кадрового обеспечения.
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россия, арктика, россияне, росатом
Экономика, РОССИЯ, АРКТИКА, россияне, Росатом
16:04 08.08.2024 (обновлено: 16:05 08.08.2024)
 
В "Росатоме" оценили вклад работающих в Арктике россиян в ВВП

"Росатом": работающие в Арктике россияне вносят 15% в ВВП страны

© РИА Новости . Анна Юдина | Перейти в медиабанк%Арктика
%Арктика - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Анна Юдина
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АРХАНГЕЛЬСК, 8 авг - ПРАЙМ. Около 2,5 миллиона россиян работают в Арктике, это составляет 1,4% от населения страны, но их вклад в ВВП РФ составляет 15%, заявил специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов.
"Сейчас роль Арктики в ВВП нашей страны… оценивается в 15%. Если рассматривать процент населения, то он составляет 1,4%", - сказал Панов на форуме "Арктика-Регионы" в Архангельске.
По его словам, это 2,5 миллиона человек.
"Получается, производительность труда, именно людей, которые работают в Арктике, она на порядок выше, чем в среднем по стране", - добавил Панов.
Второй форум "Арктика – Регионы" проходит в Архангельске 8-9 августа. Организатор форума – правительство Архангельской области. Планируется, что мероприятие станет дискуссионной площадкой для выработки совместных решений по эффективному развитию судоходства и морской логистики по Северному морскому пути, строительству и ремонту арктического флота, модернизации портовой инфраструктуры и кадрового обеспечения.
Глобус - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
Банк России оценил рост ВВП во втором квартале
Вчера, 17:18
 
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