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В "Росатоме" оценили вклад работающих в Арктике россиян в ВВП

В "Росатоме" оценили вклад работающих в Арктике россиян в ВВП - 08.08.2024, ПРАЙМ

В "Росатоме" оценили вклад работающих в Арктике россиян в ВВП

Около 2,5 миллиона россиян работают в Арктике, это составляет 1,4% от населения страны, но их вклад в ВВП РФ составляет 15%, заявил специальный представитель... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T16:04+0300

2024-08-08T16:04+0300

2024-08-08T16:05+0300

экономика

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АРХАНГЕЛЬСК, 8 авг - ПРАЙМ. Около 2,5 миллиона россиян работают в Арктике, это составляет 1,4% от населения страны, но их вклад в ВВП РФ составляет 15%, заявил специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов. "Сейчас роль Арктики в ВВП нашей страны… оценивается в 15%. Если рассматривать процент населения, то он составляет 1,4%", - сказал Панов на форуме "Арктика-Регионы" в Архангельске. По его словам, это 2,5 миллиона человек. "Получается, производительность труда, именно людей, которые работают в Арктике, она на порядок выше, чем в среднем по стране", - добавил Панов. Второй форум "Арктика – Регионы" проходит в Архангельске 8-9 августа. Организатор форума – правительство Архангельской области. Планируется, что мероприятие станет дискуссионной площадкой для выработки совместных решений по эффективному развитию судоходства и морской логистики по Северному морскому пути, строительству и ремонту арктического флота, модернизации портовой инфраструктуры и кадрового обеспечения.

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россия, арктика, россияне, росатом