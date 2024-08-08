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Число обанкротившихся компаний в Германии достигло десятилетнего максимума - 08.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Число обанкротившихся компаний в Германии достигло десятилетнего максимума
Число обанкротившихся компаний в Германии достигло десятилетнего максимума - 08.08.2024, ПРАЙМ
Число обанкротившихся компаний в Германии достигло десятилетнего максимума
Число обанкротившихся товариществ и корпораций в Германии в июле достигло самого высокого показателя приблизительно за десять лет, говорится в публикации... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T20:41+0300
2024-08-08T20:41+0300
экономика
германия
экономика германии
банкротство
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Число обанкротившихся товариществ и корпораций в Германии в июле достигло самого высокого показателя приблизительно за десять лет, говорится в публикации Института исследования экономики имени Лейбница в Галле (IWH). "Актуальное число банкротств товариществ и компаний в Германии в июле достигло 1406. Числа, таким образом, выше тех, которые были на протяжение приблизительно десяти лет", - говорится в исследовании, опубликованном на сайте института. Отмечается, что значительный рост числа банкротств затрагивает все отрасли, однако особенно это заметно в производственном секторе. Экономика Германии переживает спад, вызванный в том числе высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. По данным Федерального статистического бюро страны (Destatis) ФРГ, годовая инфляция в стране по итогам июля ускорилась до 2,3% с 2,2% месяцем ранее. При этом аналитики ожидали сохранения показателя на уровне июня в 2,2%. В месячном выражении потребительские цены в Германии выросли на 0,3%. После начала спецоперации РФ на Украине Запад ввел беспрецедентно масштабные санкции. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания, в том числе в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, а Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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германия, экономика германии, банкротство
Экономика, ГЕРМАНИЯ, экономика Германии, банкротство
20:41 08.08.2024
 
Число обанкротившихся компаний в Германии достигло десятилетнего максимума

IWH: число обанкротившихся компаний в ФРГ в июле достигло максимума за 10 лет

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Берлин
Города мира. Берлин - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Число обанкротившихся товариществ и корпораций в Германии в июле достигло самого высокого показателя приблизительно за десять лет, говорится в публикации Института исследования экономики имени Лейбница в Галле (IWH).
"Актуальное число банкротств товариществ и компаний в Германии в июле достигло 1406. Числа, таким образом, выше тех, которые были на протяжение приблизительно десяти лет", - говорится в исследовании, опубликованном на сайте института.
Отмечается, что значительный рост числа банкротств затрагивает все отрасли, однако особенно это заметно в производственном секторе.
Экономика Германии переживает спад, вызванный в том числе высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. По данным Федерального статистического бюро страны (Destatis) ФРГ, годовая инфляция в стране по итогам июля ускорилась до 2,3% с 2,2% месяцем ранее. При этом аналитики ожидали сохранения показателя на уровне июня в 2,2%. В месячном выражении потребительские цены в Германии выросли на 0,3%.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад ввел беспрецедентно масштабные санкции. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания, в том числе в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, а Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.
В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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ЭкономикаГЕРМАНИЯэкономика Германиибанкротство
 
 
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