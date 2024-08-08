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Россиянам упростили порядок получения справок для внесудебного банкротства
Россиянам упростили порядок получения справок для внесудебного банкротства - 08.08.2024, ПРАЙМ
Россиянам упростили порядок получения справок для внесудебного банкротства
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий россиянам порядок получения необходимых справок для процедуры внесудебного банкротства. Соответствующий... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T16:42+0300
2024-08-08T16:42+0300
2024-08-08T16:42+0300
экономика
россия
закон
внесудебное банкротство
справка
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий россиянам порядок получения необходимых справок для процедуры внесудебного банкротства. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов. Закон разработали с целью исключения возможности ошибочных отказов россиянам в возбуждении процедуры внесудебного банкротства. Документ предусматривает дальнейший переход на электронное взаимодействие граждан и госорганов при получении запрашиваемых справок. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что теперь человек сможет один раз обратиться в МФЦ, где посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) ему выдадут справки об имущественном и финансовом положении и праве на внесудебное банкротство. У россиян отпадает необходимость в личном получении справок в Соцфонде, Федеральной службе судебных приставов и других госорганах. Появится возможность применения системы "одного окна". Для реализации указанной цели теперь МФЦ, в который человек обратился с заявлением о внесудебном банкротстве, обязан включать в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) данные его паспорта, не размещая их в открытом доступе в Сети. Внесение данных паспорта в закрытую часть реестра позволит использовать СМЭВ для получения справок для внесудебного банкротства. По словам Гаврилова, описанный выше механизм получения документов также позволит исключить ошибочные отказы россиянам при запросе данных, подтверждающих соответствие условиям для прохождения внесудебной процедуры Закон предусматривает и другие изменения. Он вступает в силу со дня официального опубликования, кроме положений, для которых установлены иные сроки.
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россия, закон, внесудебное банкротство, справка
Экономика, РОССИЯ, закон, внесудебное банкротство, справка
Россиянам упростили порядок получения справок для внесудебного банкротства
Путин подписал закон, упрощающий получение справок для внесудебного банкротства
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий россиянам порядок получения необходимых справок для процедуры внесудебного банкротства. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.
Закон разработали с целью исключения возможности ошибочных отказов россиянам в возбуждении процедуры внесудебного банкротства. Документ предусматривает дальнейший переход на электронное взаимодействие граждан и госорганов при получении запрашиваемых справок.
Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что теперь человек сможет один раз обратиться в МФЦ, где посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) ему выдадут справки об имущественном и финансовом положении и праве на внесудебное банкротство.
У россиян отпадает необходимость в личном получении справок в Соцфонде, Федеральной службе судебных приставов и других госорганах. Появится возможность применения системы "одного окна".
Для реализации указанной цели теперь МФЦ, в который человек обратился с заявлением о внесудебном банкротстве, обязан включать в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) данные его паспорта, не размещая их в открытом доступе в Сети. Внесение данных паспорта в закрытую часть реестра позволит использовать СМЭВ для получения справок для внесудебного банкротства.
По словам Гаврилова, описанный выше механизм получения документов также позволит исключить ошибочные отказы россиянам при запросе данных, подтверждающих соответствие условиям для прохождения внесудебной процедуры
Закон предусматривает и другие изменения. Он вступает в силу со дня официального опубликования, кроме положений, для которых установлены иные сроки.
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