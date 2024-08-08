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Белых стал замгендиректора кондитерской фабрики, пишет СМИ

Белых стал замгендиректора кондитерской фабрики, пишет СМИ - 08.08.2024, ПРАЙМ

Белых стал замгендиректора кондитерской фабрики, пишет СМИ

Бывший губернатор Кировской области и экс-депутат законодательного собрания Пермского края Никита Белых стал заместителем генерального директора по... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T08:12+0300

2024-08-08T08:12+0300

2024-08-08T08:12+0300

пермский край

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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Бывший губернатор Кировской области и экс-депутат законодательного собрания Пермского края Никита Белых стал заместителем генерального директора по корпоративным вопросам АО "Кондитерская фабрика "Пермская"", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.При этом фабрика не подтвердила информацию о назначении, связаться с Белых не удалось.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее Белых планировал начать новую работу в июле после освобождения из колонии.Кондитерская фабрика "Пермская" - одно из старейших предприятий Перми, основанное в 1892 году. Ассортимент фабрики включает более 120 наименований, выручка за 2023 год составила 1,1 миллиарда рублей, чистая прибыль - 63 миллиона рублей. Совладельцами фабрики являются топ-менеджмент и пермское ООО "Бизнес-Контакт".Белых был освобожден из колонии 21 июня после отбывания наказания за взятку. После освобождения он вернулся в Пермь.

https://1prime.ru/20240804/vzyatka-850655430.html

пермский край

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пермский край