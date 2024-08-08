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Белых стал замгендиректора кондитерской фабрики, пишет СМИ - 08.08.2024, ПРАЙМ
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Белых стал замгендиректора кондитерской фабрики, пишет СМИ
Белых стал замгендиректора кондитерской фабрики, пишет СМИ - 08.08.2024, ПРАЙМ
Белых стал замгендиректора кондитерской фабрики, пишет СМИ
Бывший губернатор Кировской области и экс-депутат законодательного собрания Пермского края Никита Белых стал заместителем генерального директора по... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T08:12+0300
2024-08-08T08:12+0300
пермский край
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Бывший губернатор Кировской области и экс-депутат законодательного собрания Пермского края Никита Белых стал заместителем генерального директора по корпоративным вопросам АО "Кондитерская фабрика "Пермская"", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.При этом фабрика не подтвердила информацию о назначении, связаться с Белых не удалось.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее Белых планировал начать новую работу в июле после освобождения из колонии.Кондитерская фабрика "Пермская" - одно из старейших предприятий Перми, основанное в 1892 году. Ассортимент фабрики включает более 120 наименований, выручка за 2023 год составила 1,1 миллиарда рублей, чистая прибыль - 63 миллиона рублей. Совладельцами фабрики являются топ-менеджмент и пермское ООО "Бизнес-Контакт".Белых был освобожден из колонии 21 июня после отбывания наказания за взятку. После освобождения он вернулся в Пермь.
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пермский край
Пермский край
08:12 08.08.2024
 
Белых стал замгендиректора кондитерской фабрики, пишет СМИ

"Коммерсант": Белых стал замгендиректора кондитерской фабрики "Пермская"

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк#Губернатор Кировской области Никита Белых
#Губернатор Кировской области Никита Белых - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Бывший губернатор Кировской области и экс-депутат законодательного собрания Пермского края Никита Белых стал заместителем генерального директора по корпоративным вопросам АО "Кондитерская фабрика "Пермская"", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
При этом фабрика не подтвердила информацию о назначении, связаться с Белых не удалось.
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Ранее Белых планировал начать новую работу в июле после освобождения из колонии.
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Кондитерская фабрика "Пермская" - одно из старейших предприятий Перми, основанное в 1892 году. Ассортимент фабрики включает более 120 наименований, выручка за 2023 год составила 1,1 миллиарда рублей, чистая прибыль - 63 миллиона рублей. Совладельцами фабрики являются топ-менеджмент и пермское ООО "Бизнес-Контакт".
Белых был освобожден из колонии 21 июня после отбывания наказания за взятку. После освобождения он вернулся в Пермь.
 
Пермский край
 
 
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