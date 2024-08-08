https://1prime.ru/20240808/bezopasnost-850741173.html
Эксперт назвал самые безопасные места в автобусе и маршрутке
Эксперт назвал самые безопасные места в автобусе и маршрутке - 08.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал самые безопасные места в автобусе и маршрутке
Ежегодно в России происходят сотни ДТП с участием общественного транспорта как на трассе, так и в городской среде. Вопреки желанию получить лучший обзор и... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T12:59+0300
2024-08-08T12:59+0300
2024-08-08T12:59+0300
аварии
общественный транспорт
безопасность
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Ежегодно в России происходят сотни ДТП с участием общественного транспорта как на трассе, так и в городской среде. Вопреки желанию получить лучший обзор и проветривание стоит выбрать наиболее безопасные пассажирские места, рассказала эксперт по выживанию и оказанию первой помощи Эда Халилова изданию Quto.Самое главное правило, которое необходимо соблюдать всем участникам дорожно-транспортного движения - это обязательно пристегиваться ремнями безопасности. Только ремень может спасти пассажира при столкновении с другим транспортным средством от вылета в окно или удар о впереди стоящий предмет. Места рядом с водителем перед лобовым стеклом не отличаются высоким уровнем безопасности. Несмотря на то, что так поездка действительно может быть более комфортной из-за большего пространства и хорошего вида, при лобовом столкновении пострадают прежде всего водитель и сидящий рядом пассажир.С точки зрения безопасности, места рядом с окном в средней части автобуса тоже не являются лучшим выбором. При боковом ударе пассажиры могут пострадать как от самого столкновения, так и от осколков разбитого из-за удара окна. Кроме того, не исключен риск удара головой об окно даже при выезде на плохую дорогу.Хвостовой отсек, как и передний, не может гарантировать полной безопасности, поскольку в него может врезаться другой участник движения, если не справится с маневром на высокой скорости или потеряет контроль над тормозом. Такие случаи происходят достаточно часто.Эда Халилова рассказала, что стоит отдавать предпочтение местам, расположенным недалеко от аварийного выхода. Наиболее оптимально - все места в радиусе пяти рядов. Однако обязательным условием любой безопасной поездки является не столько правильный выбор места, сколько внимательный и опытный водитель, который умеет грамотно управлять транспортным средством, заключила эксперт.
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аварии, общественный транспорт, безопасность
аварии, общественный транспорт, безопасность
Эксперт назвал самые безопасные места в автобусе и маршрутке
Халилова: самые безопасные места в автобусе расположены рядом с аварийным выходом
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ.
Ежегодно в России происходят сотни ДТП с участием общественного транспорта как на трассе, так и в городской среде. Вопреки желанию получить лучший обзор и проветривание стоит выбрать наиболее безопасные пассажирские места, рассказала эксперт по выживанию и оказанию первой помощи Эда Халилова изданию Quto
.
Самое главное правило, которое необходимо соблюдать всем участникам дорожно-транспортного движения - это обязательно пристегиваться ремнями безопасности. Только ремень может спасти пассажира при столкновении с другим транспортным средством от вылета в окно или удар о впереди стоящий предмет.
Места рядом с водителем перед лобовым стеклом не отличаются высоким уровнем безопасности. Несмотря на то, что так поездка действительно может быть более комфортной из-за большего пространства и хорошего вида, при лобовом столкновении пострадают прежде всего водитель и сидящий рядом пассажир.
С точки зрения безопасности, места рядом с окном в средней части автобуса тоже не являются лучшим выбором. При боковом ударе пассажиры могут пострадать как от самого столкновения, так и от осколков разбитого из-за удара окна. Кроме того, не исключен риск удара головой об окно даже при выезде на плохую дорогу.
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Хвостовой отсек, как и передний, не может гарантировать полной безопасности, поскольку в него может врезаться другой участник движения, если не справится с маневром на высокой скорости или потеряет контроль над тормозом. Такие случаи происходят достаточно часто.
Эда Халилова рассказала, что стоит отдавать предпочтение местам, расположенным недалеко от аварийного выхода. Наиболее оптимально - все места в радиусе пяти рядов.
Однако обязательным условием любой безопасной поездки является не столько правильный выбор места, сколько внимательный и опытный водитель, который умеет грамотно управлять транспортным средством, заключила эксперт.