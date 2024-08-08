https://1prime.ru/20240808/bezopasnost-850741173.html

Эксперт назвал самые безопасные места в автобусе и маршрутке

Эксперт назвал самые безопасные места в автобусе и маршрутке - 08.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал самые безопасные места в автобусе и маршрутке

Ежегодно в России происходят сотни ДТП с участием общественного транспорта как на трассе, так и в городской среде. Вопреки желанию получить лучший обзор и... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T12:59+0300

2024-08-08T12:59+0300

2024-08-08T12:59+0300

аварии

общественный транспорт

безопасность

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848844383_0:240:3215:2048_1920x0_80_0_0_8a13050e15292c5e500a95bf0ccfe18c.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Ежегодно в России происходят сотни ДТП с участием общественного транспорта как на трассе, так и в городской среде. Вопреки желанию получить лучший обзор и проветривание стоит выбрать наиболее безопасные пассажирские места, рассказала эксперт по выживанию и оказанию первой помощи Эда Халилова изданию Quto.Самое главное правило, которое необходимо соблюдать всем участникам дорожно-транспортного движения - это обязательно пристегиваться ремнями безопасности. Только ремень может спасти пассажира при столкновении с другим транспортным средством от вылета в окно или удар о впереди стоящий предмет. Места рядом с водителем перед лобовым стеклом не отличаются высоким уровнем безопасности. Несмотря на то, что так поездка действительно может быть более комфортной из-за большего пространства и хорошего вида, при лобовом столкновении пострадают прежде всего водитель и сидящий рядом пассажир.С точки зрения безопасности, места рядом с окном в средней части автобуса тоже не являются лучшим выбором. При боковом ударе пассажиры могут пострадать как от самого столкновения, так и от осколков разбитого из-за удара окна. Кроме того, не исключен риск удара головой об окно даже при выезде на плохую дорогу.Хвостовой отсек, как и передний, не может гарантировать полной безопасности, поскольку в него может врезаться другой участник движения, если не справится с маневром на высокой скорости или потеряет контроль над тормозом. Такие случаи происходят достаточно часто.Эда Халилова рассказала, что стоит отдавать предпочтение местам, расположенным недалеко от аварийного выхода. Наиболее оптимально - все места в радиусе пяти рядов. Однако обязательным условием любой безопасной поездки является не столько правильный выбор места, сколько внимательный и опытный водитель, который умеет грамотно управлять транспортным средством, заключила эксперт.

https://1prime.ru/20240808/ford-850738679.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аварии, общественный транспорт, безопасность