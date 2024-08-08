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Эксперт порекомендовал российскому бизнесу проверять китайских партнеров - 08.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240808/biznes-850744313.html
Эксперт порекомендовал российскому бизнесу проверять китайских партнеров
Эксперт порекомендовал российскому бизнесу проверять китайских партнеров - 08.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт порекомендовал российскому бизнесу проверять китайских партнеров
Российскому бизнесу ввиду быстро растущих деловых связей с Китаем следует научиться проверять своих китайских партнеров перед заключением сделок, чтобы не... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T15:07+0300
2024-08-08T15:07+0300
экономика
россия
китай
бизнес
проверка
мошенники
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МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Российскому бизнесу ввиду быстро растущих деловых связей с Китаем следует научиться проверять своих китайских партнеров перед заключением сделок, чтобы не попадать в руки мошенников, заявил РИА Новости руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Павел Трощинский. "КНР для РФ сегодня главный экономический партнер. Неудивительно, что наши бизнесмены так активно бросились на Китай, о чем говорят торговые обороты между двумя странами, которые увеличиваются", - сказал он. По словам эксперта, "в этой спешке учащаются случаи, когда российские предприниматели попадают в руки недобросовестных китайцев". Причина этого, считает Трощинский, в том, что "у наших деловых людей просто-напросто зачастую нет времени тщательно проверить своего партнера в Китае". "Российский бизнес должен проявлять больше осмотрительности. Ни в коем случае не подписывать никаких бумаг, не платить денег до тех пор, пока нет стопроцентной уверенности, что перед тобой именно тот китайский предприниматель, за которого он себя выдает", - подчеркнул собеседник агентства. Он рекомендует российским предпринимателям сначала проверять своих потенциальных партнеров на специальных порталах, в базах данных – там "можно абсолютно нормально, не спеша, собрать информацию о своем партнере, понять, кто он такой, чем занимается, нет ли у него судебных дел". "Также нужно проверять китайцев, имеют ли они отношение к той компании, от имени которой представляются. Для этого стоит самому поехать на завод и убедиться, действительно ли такая компания существует. Может быть, стоит даже приехать туда инкогнито", - добавил Трощинский.
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россия, китай, бизнес, проверка, мошенники
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Бизнес, проверка, мошенники
15:07 08.08.2024
 
Эксперт порекомендовал российскому бизнесу проверять китайских партнеров

Трощинский: бизнесу из России надо учиться не попадать в Китае в руки мошенников

© РИА Новости . Ильдус Гилязутдинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Ильдус Гилязутдинов
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МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Российскому бизнесу ввиду быстро растущих деловых связей с Китаем следует научиться проверять своих китайских партнеров перед заключением сделок, чтобы не попадать в руки мошенников, заявил РИА Новости руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Павел Трощинский.
"КНР для РФ сегодня главный экономический партнер. Неудивительно, что наши бизнесмены так активно бросились на Китай, о чем говорят торговые обороты между двумя странами, которые увеличиваются", - сказал он.
По словам эксперта, "в этой спешке учащаются случаи, когда российские предприниматели попадают в руки недобросовестных китайцев".
Причина этого, считает Трощинский, в том, что "у наших деловых людей просто-напросто зачастую нет времени тщательно проверить своего партнера в Китае".
"Российский бизнес должен проявлять больше осмотрительности. Ни в коем случае не подписывать никаких бумаг, не платить денег до тех пор, пока нет стопроцентной уверенности, что перед тобой именно тот китайский предприниматель, за которого он себя выдает", - подчеркнул собеседник агентства.
Он рекомендует российским предпринимателям сначала проверять своих потенциальных партнеров на специальных порталах, в базах данных – там "можно абсолютно нормально, не спеша, собрать информацию о своем партнере, понять, кто он такой, чем занимается, нет ли у него судебных дел".
"Также нужно проверять китайцев, имеют ли они отношение к той компании, от имени которой представляются. Для этого стоит самому поехать на завод и убедиться, действительно ли такая компания существует. Может быть, стоит даже приехать туда инкогнито", - добавил Трощинский.
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