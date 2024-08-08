Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Больше не работает: Россия обогнала Британию в самом главном - 08.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240808/britaniya-850726693.html
Больше не работает: Россия обогнала Британию в самом главном
Больше не работает: Россия обогнала Британию в самом главном - 08.08.2024, ПРАЙМ
Больше не работает: Россия обогнала Британию в самом главном
Организация Make UK ежегодно составляет оценку функционирования обрабатывающей промышленности Великобритании. Одновременно проводят и межстрановой анализ, где... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T08:08+0300
2024-08-08T08:08+0300
мнения аналитиков
великобритания
россия
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850726693.jpg?1723093682
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Организация Make UK ежегодно составляет оценку функционирования обрабатывающей промышленности Великобритании. Одновременно проводят и межстрановой анализ, где выявляют шестнадцать ключевых стран с наиболее развитой обрабатывающей промышленностью.Важно, что, говоря про manufacturing, речь идет обычно об обрабатывающей промышленности, а не обо всем промпроизводстве.По итогам 2022 года, - а это последний опубликованный отчет компании, - Великобритания опустилась на 12-ю строчку из 16 анализируемых стран мира, с 8-го места, которое она занимала в 2021 году. А Россия поднялась на восьмое место с десятого.При этом первые четыре строчки, начиная с 2011 года, продолжают занимать одни и те же страны. Это Китай - на первом месте, США - на втором, Япония - на третьем и Германия - на четвертом.Тот факт, что Великобритания опустилась на 12-ю строчку, - во-первых, следствие высокого давления на промышленный комплекс Великобритании, а во-вторых, - следствие успехов или менее сильного падения выпуска в отрасли в других странах, в том числе развивающихся.Общий объем выпуска обрабатывающего сектора Великобритании снизился с 224 млрд фунтов до 217 млрд. Основной вопрос здесь связан с издержками и ценами.Интересно, что роль отрасли в экономике Великобритании сильно не изменилась. Так, в отрасли занято 2,6 млн чел. (аналогично было и в 2021 г.), на долю предприятий промпроизводства в Великобритании приходится порядка 47% всех инвестиций (в 2021 году - 41%), 14% всех инвестиций (ранее – 16%) и 45% экспорта (ранее – 49%).Позиции в рейтинге в 2022 году улучшили развивающиеся страны. В частности, Индия поднялась с 6 на 5 строчку (обогнав Южную Корею), Мексика поднялась с 12 на 7 строчку, Россия поднялась с 10 на 8 строчку, а Бразилия – с 15 на 14 (обогнав Канаду).Развитые страны либо ухудшили свою позицию, либо она осталась неизменной.В 2022 году все страны столкнулись с беспрецедентными вызовами в обрабатывающей промышленности. Но вызовы для развитых стран были существенно выше, чем для развивающихся, в том числе из-за проблем нехватки ресурсов и высоких цен на них, логистических проблем, существенного ускорения инфляции и начала цикла ужесточения ДКП.В России, согласно пересмотренным данным Росстата, объем выпуска обрабатывающих производств вырос на 0,3% год к году по итогам 2022 года, благодаря бюджетному импульсу в промпроизводство (в т.ч. в сектор ВПК), развитию химической промышленности, производства компьютеров и электронной техники, транспортных средств и др.Перспективы России в рейтинге на следующий год – позитивные, с учетом того, что по итогам 2023 года, по предварительной оценке Росстата, рост выпуска обрабатывающих производств был на уровне 7,5%.
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Ксения Бондаренко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849076160_0:36:249:285_100x100_80_0_0_069a436c2239b3866bd98dd6a312de8a.jpg
Ксения Бондаренко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849076160_0:36:249:285_100x100_80_0_0_069a436c2239b3866bd98dd6a312de8a.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, великобритания, россия, промышленность
Мнения аналитиков, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, Промышленность
08:08 08.08.2024
 
Больше не работает: Россия обогнала Британию в самом главном

Бондаренко: Россия обогнала Британию в рейтинге обрабатывающей промышленности

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Ксения Бондаренко, Доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
Ксения Бондаренко
Доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
Все материалы
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Организация Make UK ежегодно составляет оценку функционирования обрабатывающей промышленности Великобритании. Одновременно проводят и межстрановой анализ, где выявляют шестнадцать ключевых стран с наиболее развитой обрабатывающей промышленностью.
Важно, что, говоря про manufacturing, речь идет обычно об обрабатывающей промышленности, а не обо всем промпроизводстве.
По итогам 2022 года, - а это последний опубликованный отчет компании, - Великобритания опустилась на 12-ю строчку из 16 анализируемых стран мира, с 8-го места, которое она занимала в 2021 году. А Россия поднялась на восьмое место с десятого.
При этом первые четыре строчки, начиная с 2011 года, продолжают занимать одни и те же страны. Это Китай - на первом месте, США - на втором, Япония - на третьем и Германия - на четвертом.
Тот факт, что Великобритания опустилась на 12-ю строчку, - во-первых, следствие высокого давления на промышленный комплекс Великобритании, а во-вторых, - следствие успехов или менее сильного падения выпуска в отрасли в других странах, в том числе развивающихся.
Общий объем выпуска обрабатывающего сектора Великобритании снизился с 224 млрд фунтов до 217 млрд. Основной вопрос здесь связан с издержками и ценами.
Интересно, что роль отрасли в экономике Великобритании сильно не изменилась. Так, в отрасли занято 2,6 млн чел. (аналогично было и в 2021 г.), на долю предприятий промпроизводства в Великобритании приходится порядка 47% всех инвестиций (в 2021 году - 41%), 14% всех инвестиций (ранее – 16%) и 45% экспорта (ранее – 49%).
Позиции в рейтинге в 2022 году улучшили развивающиеся страны. В частности, Индия поднялась с 6 на 5 строчку (обогнав Южную Корею), Мексика поднялась с 12 на 7 строчку, Россия поднялась с 10 на 8 строчку, а Бразилия – с 15 на 14 (обогнав Канаду).
Развитые страны либо ухудшили свою позицию, либо она осталась неизменной.
В 2022 году все страны столкнулись с беспрецедентными вызовами в обрабатывающей промышленности. Но вызовы для развитых стран были существенно выше, чем для развивающихся, в том числе из-за проблем нехватки ресурсов и высоких цен на них, логистических проблем, существенного ускорения инфляции и начала цикла ужесточения ДКП.
В России, согласно пересмотренным данным Росстата, объем выпуска обрабатывающих производств вырос на 0,3% год к году по итогам 2022 года, благодаря бюджетному импульсу в промпроизводство (в т.ч. в сектор ВПК), развитию химической промышленности, производства компьютеров и электронной техники, транспортных средств и др.
Перспективы России в рейтинге на следующий год – позитивные, с учетом того, что по итогам 2023 года, по предварительной оценке Росстата, рост выпуска обрабатывающих производств был на уровне 7,5%.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковВЕЛИКОБРИТАНИЯРОССИЯПромышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала