https://1prime.ru/20240808/britaniya-850726693.html

Больше не работает: Россия обогнала Британию в самом главном

Больше не работает: Россия обогнала Британию в самом главном - 08.08.2024, ПРАЙМ

Больше не работает: Россия обогнала Британию в самом главном

Организация Make UK ежегодно составляет оценку функционирования обрабатывающей промышленности Великобритании. Одновременно проводят и межстрановой анализ, где... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T08:08+0300

2024-08-08T08:08+0300

2024-08-08T08:08+0300

мнения аналитиков

великобритания

россия

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850726693.jpg?1723093682

МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Организация Make UK ежегодно составляет оценку функционирования обрабатывающей промышленности Великобритании. Одновременно проводят и межстрановой анализ, где выявляют шестнадцать ключевых стран с наиболее развитой обрабатывающей промышленностью.Важно, что, говоря про manufacturing, речь идет обычно об обрабатывающей промышленности, а не обо всем промпроизводстве.По итогам 2022 года, - а это последний опубликованный отчет компании, - Великобритания опустилась на 12-ю строчку из 16 анализируемых стран мира, с 8-го места, которое она занимала в 2021 году. А Россия поднялась на восьмое место с десятого.При этом первые четыре строчки, начиная с 2011 года, продолжают занимать одни и те же страны. Это Китай - на первом месте, США - на втором, Япония - на третьем и Германия - на четвертом.Тот факт, что Великобритания опустилась на 12-ю строчку, - во-первых, следствие высокого давления на промышленный комплекс Великобритании, а во-вторых, - следствие успехов или менее сильного падения выпуска в отрасли в других странах, в том числе развивающихся.Общий объем выпуска обрабатывающего сектора Великобритании снизился с 224 млрд фунтов до 217 млрд. Основной вопрос здесь связан с издержками и ценами.Интересно, что роль отрасли в экономике Великобритании сильно не изменилась. Так, в отрасли занято 2,6 млн чел. (аналогично было и в 2021 г.), на долю предприятий промпроизводства в Великобритании приходится порядка 47% всех инвестиций (в 2021 году - 41%), 14% всех инвестиций (ранее – 16%) и 45% экспорта (ранее – 49%).Позиции в рейтинге в 2022 году улучшили развивающиеся страны. В частности, Индия поднялась с 6 на 5 строчку (обогнав Южную Корею), Мексика поднялась с 12 на 7 строчку, Россия поднялась с 10 на 8 строчку, а Бразилия – с 15 на 14 (обогнав Канаду).Развитые страны либо ухудшили свою позицию, либо она осталась неизменной.В 2022 году все страны столкнулись с беспрецедентными вызовами в обрабатывающей промышленности. Но вызовы для развитых стран были существенно выше, чем для развивающихся, в том числе из-за проблем нехватки ресурсов и высоких цен на них, логистических проблем, существенного ускорения инфляции и начала цикла ужесточения ДКП.В России, согласно пересмотренным данным Росстата, объем выпуска обрабатывающих производств вырос на 0,3% год к году по итогам 2022 года, благодаря бюджетному импульсу в промпроизводство (в т.ч. в сектор ВПК), развитию химической промышленности, производства компьютеров и электронной техники, транспортных средств и др.Перспективы России в рейтинге на следующий год – позитивные, с учетом того, что по итогам 2023 года, по предварительной оценке Росстата, рост выпуска обрабатывающих производств был на уровне 7,5%.

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Ксения Бондаренко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849076160_0:36:249:285_100x100_80_0_0_069a436c2239b3866bd98dd6a312de8a.jpg

Ксения Бондаренко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849076160_0:36:249:285_100x100_80_0_0_069a436c2239b3866bd98dd6a312de8a.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ксения Бондаренко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849076160_0:36:249:285_100x100_80_0_0_069a436c2239b3866bd98dd6a312de8a.jpg

мнения аналитиков, великобритания, россия, промышленность