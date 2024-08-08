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Кафе и рестораны обязали выдавать клиентам бумажные чеки до момента расчета

Кафе и рестораны обязали выдавать клиентам бумажные чеки до момента расчета - 08.08.2024, ПРАЙМ

Кафе и рестораны обязали выдавать клиентам бумажные чеки до момента расчета

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает предприятия общепита выдавать клиентам бумажные чеки до момента расчета, а гражданам позволяет | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T20:14+0300

2024-08-08T20:14+0300

2024-08-08T20:14+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает предприятия общепита выдавать клиентам бумажные чеки до момента расчета, а гражданам позволяет отказаться от получения электронных чеков. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года. Поправки были приняты в Госдуме в рамках второго чтения законопроекта об упрощении процедур регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ). Они решат проблему с отказом в выдаче бумажных чеков в общепите. От клиентов поступало большое количество жалоб на такие ситуации. Для защиты прав потребителей закон обязывает пользователей ККТ в сфере общепита выдавать покупателю бумажные чеки до момента расчета. Добросовестному бизнесу эти поправки позволят сократить расходы, поскольку вместо двух бумажных документов (счета и чека) надо будет предоставлять клиенту только один, пояснял ранее Минфин РФ. Помимо этого, закон дает покупателям право отказаться от получения кассовых чеков на номер телефона или электронную почту, а также изменить введенные при регистрации данные для направления электронного чека. Сейчас клиенты сталкиваются с ситуациями, когда в их личном кабинете или в базе данных продавца нет формы для изменения почтового адреса или номера телефона для получения электронного чека.

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россия, закон, чек, кафе, рестораны