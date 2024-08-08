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Кафе и рестораны обязали выдавать клиентам бумажные чеки до момента расчета - 08.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240808/cheki-850755778.html
Кафе и рестораны обязали выдавать клиентам бумажные чеки до момента расчета
Кафе и рестораны обязали выдавать клиентам бумажные чеки до момента расчета - 08.08.2024, ПРАЙМ
Кафе и рестораны обязали выдавать клиентам бумажные чеки до момента расчета
Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает предприятия общепита выдавать клиентам бумажные чеки до момента расчета, а гражданам позволяет | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T20:14+0300
2024-08-08T20:14+0300
экономика
россия
закон
чек
кафе
рестораны
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает предприятия общепита выдавать клиентам бумажные чеки до момента расчета, а гражданам позволяет отказаться от получения электронных чеков. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года. Поправки были приняты в Госдуме в рамках второго чтения законопроекта об упрощении процедур регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ). Они решат проблему с отказом в выдаче бумажных чеков в общепите. От клиентов поступало большое количество жалоб на такие ситуации. Для защиты прав потребителей закон обязывает пользователей ККТ в сфере общепита выдавать покупателю бумажные чеки до момента расчета. Добросовестному бизнесу эти поправки позволят сократить расходы, поскольку вместо двух бумажных документов (счета и чека) надо будет предоставлять клиенту только один, пояснял ранее Минфин РФ. Помимо этого, закон дает покупателям право отказаться от получения кассовых чеков на номер телефона или электронную почту, а также изменить введенные при регистрации данные для направления электронного чека. Сейчас клиенты сталкиваются с ситуациями, когда в их личном кабинете или в базе данных продавца нет формы для изменения почтового адреса или номера телефона для получения электронного чека.
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россия, закон, чек, кафе, рестораны
Экономика, РОССИЯ, закон, чек, кафе, рестораны
20:14 08.08.2024
 
Кафе и рестораны обязали выдавать клиентам бумажные чеки до момента расчета

Путин подписал закон, корректирующий порядок выдачи чеков кафе и ресторанами

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРесторан сети быстрого питания "Вкусно и точка"
Ресторан сети быстрого питания Вкусно и точка - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает предприятия общепита выдавать клиентам бумажные чеки до момента расчета, а гражданам позволяет отказаться от получения электронных чеков. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.
Поправки были приняты в Госдуме в рамках второго чтения законопроекта об упрощении процедур регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ). Они решат проблему с отказом в выдаче бумажных чеков в общепите. От клиентов поступало большое количество жалоб на такие ситуации.
Для защиты прав потребителей закон обязывает пользователей ККТ в сфере общепита выдавать покупателю бумажные чеки до момента расчета.
Добросовестному бизнесу эти поправки позволят сократить расходы, поскольку вместо двух бумажных документов (счета и чека) надо будет предоставлять клиенту только один, пояснял ранее Минфин РФ.
Помимо этого, закон дает покупателям право отказаться от получения кассовых чеков на номер телефона или электронную почту, а также изменить введенные при регистрации данные для направления электронного чека. Сейчас клиенты сталкиваются с ситуациями, когда в их личном кабинете или в базе данных продавца нет формы для изменения почтового адреса или номера телефона для получения электронного чека.
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