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Путин подписал закон по обезличенным персональным данным - 08.08.2024, ПРАЙМ
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Путин подписал закон по обезличенным персональным данным
Путин подписал закон по обезличенным персональным данным - 08.08.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон по обезличенным персональным данным
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий порядок обезличивания персональных данных, их обработку и оборот. Документ размещен на портале | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T17:05+0300
2024-08-08T17:05+0300
персональные данные
россия
закон
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МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий порядок обезличивания персональных данных, их обработку и оборот. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Процедура предполагает совершенствование механизма обработки персональных данных, которые были получены в результате их обезличивания. Кроме того, устанавливаются особенности обработки и порядок формирования состава таких данных для исключения возможности определить их принадлежность к конкретному субъекту, а также предоставления к ним доступа.Законопроектом вводится запрет на формирование состава персональных данных, а также специальных категорий и биометрических персональных данных. По согласованию с ФСБ правительство установит обязательства по обезличиванию таких данных.Оператор, владеющий персональными данными, будет обязан по требованию Минцифры обезличить их и предоставить обезличенные данные в государственную информационную систему (ГИС). Минцифры, в свою очередь, должно будет обеспечить конфиденциальность этих данных.Также законом вводятся особые требования для пользователей ГИС, которые получат доступ к информации. Одновременно с этим будет запрещено предоставлять результаты обработки данных иностранным лицам и иностранным организациям, а также лицам с неснятой судимостью и гражданам, причастным к экстремистским преступлениям и преступлениям террористической деятельности.В Москве предусматривается создание региональной государственной информационной системы. Региональные операторы должны будут предоставить в нее необезличенные персональные данные, которые уполномоченный орган Москвы будет обезличивать в соответствии с требованиями, установленными высшим исполнительным органом Москвы.Также предусматривается запрет на обработку составов данных, если результат такой обработки может повлечь причинение вреда жизни, здоровью людей, нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, а также иного ущерба.
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персональные данные, россия, закон
персональные данные, РОССИЯ, закон
17:05 08.08.2024
 
Путин подписал закон по обезличенным персональным данным

Путин подписал закон, предусматривающий порядок обезличивания персональных данных

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРабота ресторанов после введения новых ограничений для заведений общепита
Работа ресторанов после введения новых ограничений для заведений общепита - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий порядок обезличивания персональных данных, их обработку и оборот. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Процедура предполагает совершенствование механизма обработки персональных данных, которые были получены в результате их обезличивания. Кроме того, устанавливаются особенности обработки и порядок формирования состава таких данных для исключения возможности определить их принадлежность к конкретному субъекту, а также предоставления к ним доступа.
Законопроектом вводится запрет на формирование состава персональных данных, а также специальных категорий и биометрических персональных данных. По согласованию с ФСБ правительство установит обязательства по обезличиванию таких данных.
Оператор, владеющий персональными данными, будет обязан по требованию Минцифры обезличить их и предоставить обезличенные данные в государственную информационную систему (ГИС). Минцифры, в свою очередь, должно будет обеспечить конфиденциальность этих данных.
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Также законом вводятся особые требования для пользователей ГИС, которые получат доступ к информации. Одновременно с этим будет запрещено предоставлять результаты обработки данных иностранным лицам и иностранным организациям, а также лицам с неснятой судимостью и гражданам, причастным к экстремистским преступлениям и преступлениям террористической деятельности.
В Москве предусматривается создание региональной государственной информационной системы. Региональные операторы должны будут предоставить в нее необезличенные персональные данные, которые уполномоченный орган Москвы будет обезличивать в соответствии с требованиями, установленными высшим исполнительным органом Москвы.
Также предусматривается запрет на обработку составов данных, если результат такой обработки может повлечь причинение вреда жизни, здоровью людей, нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, а также иного ущерба.
 
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