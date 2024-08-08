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Дети-инвалиды, потерявшие родителя на СВО, будут получать двойную пенсию - 08.08.2024, ПРАЙМ
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Дети-инвалиды, потерявшие родителя на СВО, будут получать двойную пенсию
Дети-инвалиды, потерявшие родителя на СВО, будут получать двойную пенсию - 08.08.2024, ПРАЙМ
Дети-инвалиды, потерявшие родителя на СВО, будут получать двойную пенсию
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит для детей-инвалидов и инвалидов с детства, которые потеряли родителя-участника СВО, пенсию в двойном... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T18:24+0300
2024-08-08T18:24+0300
россия
закон
дети-инвалиды
участники сво
пенсии
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит для детей-инвалидов и инвалидов с детства, которые потеряли родителя-участника СВО, пенсию в двойном размере (по потере кормильца и социальную пенсию по инвалидности или страховую пенсию по инвалидности). Соответствующий документ размесили на сайте официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает право на одновременное получение двух пенсий детям-инвалидам и инвалидам с детства первой и второй групп. Согласно закону, право на получение двух пенсий также применяется и к детям военнослужащих, которые проходили службу по призыву и погибли в период прохождения службы или вследствие военной травмы после увольнения, а также лиц, пребывавших в добровольческих формированиях, которые погибли в результате увечья либо заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей после окончания действия контракта, кроме случаев, когда смерть лиц, пребывавших в добровольческих формированиях, наступила в результате их противоправных действий.
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россия, закон, дети-инвалиды, участники сво, пенсии
РОССИЯ, закон, дети-инвалиды, участники СВО, Пенсии
18:24 08.08.2024
 
Дети-инвалиды, потерявшие родителя на СВО, будут получать двойную пенсию

Путин подписал закон о двойной пенсии детям-инвалидам, потерявшим родителя на СВО

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРубли, купюры номиналом пять и десять рублей
Рубли, купюры номиналом пять и десять рублей - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит для детей-инвалидов и инвалидов с детства, которые потеряли родителя-участника СВО, пенсию в двойном размере (по потере кормильца и социальную пенсию по инвалидности или страховую пенсию по инвалидности). Соответствующий документ размесили на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает право на одновременное получение двух пенсий детям-инвалидам и инвалидам с детства первой и второй групп.
Согласно закону, право на получение двух пенсий также применяется и к детям военнослужащих, которые проходили службу по призыву и погибли в период прохождения службы или вследствие военной травмы после увольнения, а также лиц, пребывавших в добровольческих формированиях, которые погибли в результате увечья либо заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей после окончания действия контракта, кроме случаев, когда смерть лиц, пребывавших в добровольческих формированиях, наступила в результате их противоправных действий.
Офис фирмы - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
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РОССИЯзакондети-инвалидыучастники СВОПенсии
 
 
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