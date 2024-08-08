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Совет директоров "Яндекса" назначил размер дивидендов за I полугодие - 08.08.2024, ПРАЙМ
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Совет директоров "Яндекса" назначил размер дивидендов за I полугодие
Совет директоров "Яндекса" назначил размер дивидендов за I полугодие - 08.08.2024, ПРАЙМ
Совет директоров "Яндекса" назначил размер дивидендов за I полугодие
Совет директоров "Яндекса" рекомендовал дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года в размере 80 рублей на акцию, сообщила компания. | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T11:21+0300
2024-08-08T11:21+0300
яндекс
выплата дивидендов
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Яндекса" рекомендовал дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года в размере 80 рублей на акцию, сообщила компания. "Рекомендовать общему собранию акционеров Общества: ... выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 80 (восемьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. В пресс-службе компании РИА Новости уточнили, что "дивиденды будут выплачены по результатам первого полугодия этого года". Внеочередное собрание акционеров "Яндекса" пройдет 9 сентября. В конце июля компания сообщила, что совет директоров "Яндекса" рассмотрит вопрос выплаты первых дивидендов в размере 80 рублей на акцию, а выплата может произойти до конца октября. Нидерландская Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. Сделка была закрыта в июле, и нидерландская Yandex N.V. перестала быть акционером российской группы, головной компанией которой с листингом на Мосбирже теперь является МКПАО "Яндекс". Крупнейшим акционером МКПАО является ЗПИФ "Консорциум.Первый" с долей порядка 66,5%, free float - около 30%.
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96
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7 495 645-6601
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яндекс, выплата дивидендов
Яндекс, выплата дивидендов
11:21 08.08.2024
 
Совет директоров "Яндекса" назначил размер дивидендов за I полугодие

Совет директоров "Яндекса" рекомендовал дивиденды за I полугодие в 80 рубktq на акцию

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Яндекса" рекомендовал дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года в размере 80 рублей на акцию, сообщила компания.
"Рекомендовать общему собранию акционеров Общества: ... выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 80 (восемьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.
В пресс-службе компании РИА Новости уточнили, что "дивиденды будут выплачены по результатам первого полугодия этого года". Внеочередное собрание акционеров "Яндекса" пройдет 9 сентября.
В конце июля компания сообщила, что совет директоров "Яндекса" рассмотрит вопрос выплаты первых дивидендов в размере 80 рублей на акцию, а выплата может произойти до конца октября.
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Нидерландская Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. Сделка была закрыта в июле, и нидерландская Yandex N.V. перестала быть акционером российской группы, головной компанией которой с листингом на Мосбирже теперь является МКПАО "Яндекс". Крупнейшим акционером МКПАО является ЗПИФ "Консорциум.Первый" с долей порядка 66,5%, free float - около 30%.
 
Яндексвыплата дивидендов
 
 
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