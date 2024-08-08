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Совет директоров "Яндекса" назначил размер дивидендов за I полугодие

Совет директоров "Яндекса" назначил размер дивидендов за I полугодие - 08.08.2024, ПРАЙМ

Совет директоров "Яндекса" назначил размер дивидендов за I полугодие

Совет директоров "Яндекса" рекомендовал дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года в размере 80 рублей на акцию, сообщила компания. | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T11:21+0300

2024-08-08T11:21+0300

2024-08-08T11:21+0300

яндекс

выплата дивидендов

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Яндекса" рекомендовал дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года в размере 80 рублей на акцию, сообщила компания. "Рекомендовать общему собранию акционеров Общества: ... выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 80 (восемьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. В пресс-службе компании РИА Новости уточнили, что "дивиденды будут выплачены по результатам первого полугодия этого года". Внеочередное собрание акционеров "Яндекса" пройдет 9 сентября. В конце июля компания сообщила, что совет директоров "Яндекса" рассмотрит вопрос выплаты первых дивидендов в размере 80 рублей на акцию, а выплата может произойти до конца октября. Нидерландская Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. Сделка была закрыта в июле, и нидерландская Yandex N.V. перестала быть акционером российской группы, головной компанией которой с листингом на Мосбирже теперь является МКПАО "Яндекс". Крупнейшим акционером МКПАО является ЗПИФ "Консорциум.Первый" с долей порядка 66,5%, free float - около 30%.

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яндекс, выплата дивидендов