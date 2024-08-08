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В РФ разрешили приостанавливать выплату дивидендов "потерянным" акционерам - 08.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240808/dividendy-850761035.html
В РФ разрешили приостанавливать выплату дивидендов "потерянным" акционерам
В РФ разрешили приостанавливать выплату дивидендов "потерянным" акционерам - 08.08.2024, ПРАЙМ
В РФ разрешили приостанавливать выплату дивидендов "потерянным" акционерам
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит организациям приостановить выплату дивидендов так называемым "потерянным" акционерам - которые... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T22:15+0300
2024-08-08T22:15+0300
экономика
россия
закон
бизнес
выплата дивидендов
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит организациям приостановить выплату дивидендов так называемым "потерянным" акционерам - которые более двух лет не выходят на связь, и актуальная информация по ним отсутствует. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Решение о приостановке выплаты дивидендов принимается советом директоров (наблюдательным советом) АО или иным органом непубличного общества. Это будет возможно при одновременном соблюдении трех условий. Во-первых, если не менее двух лет подряд до принятия решения о такой приостановке акционерному обществу возвращались деньги, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов. Во-вторых, организация перечисляла дивиденды за этот период не менее двух раз. В-третьих, если за пять рабочих дней до принятия решения о приостановке регистратору АО не поступили актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов, либо заявление акционера, подтверждающее актуальность сведений из реестра акционеров. АО будет обязано вести учет акционеров, которым приостановлена выплата дивидендов. Также АО должно возобновить выплаты после внесения в реестр необходимой для этого актуальной информации, в том числе сведений о почтовом адресе акционера-физлица (при выплате через почту) или банковских реквизитах (при выплате по безналу). Выплата дивидендов возобновится автоматически после поступления регистратору заявления акционера с подтверждением актуальности информации, содержащейся в реестре. Соответствующие изменения содержатся в новой статье, включаемой в закон об АО. При этом уставом непубличного АО может быть предусмотрено, что положения этой статьи к нему не применяются. Кроме того, вносятся изменения в закон о рынке ценных бумаг. Они дают право лицу, не получившему выплат по ценным бумагам из-за отсутствия у регистратора эмитента точных и необходимых банковских реквизитов, либо в связи с иной просрочкой кредитора, потребовать произвести эти выплаты. Это право будет действовать три года с даты, когда эмитент должен был осуществить эти выплаты, если больший срок не предусмотрен федеральным законом. Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу с 1 марта 2025 года, а положения о приостановке выплаты дивидендов - сразу после опубликования. А с 1 сентября 2027 года выплата дивидендов почтовым переводом будет возможна лишь в случае, если это предусмотрено уставом АО.
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россия, закон, бизнес, выплата дивидендов
Экономика, РОССИЯ, закон, Бизнес, выплата дивидендов
22:15 08.08.2024
 
В РФ разрешили приостанавливать выплату дивидендов "потерянным" акционерам

Власти РФ разрешили приостанавливать выплату дивидендов "потерянным" акционерам

© fotolia.com / RidoПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© fotolia.com / Rido
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит организациям приостановить выплату дивидендов так называемым "потерянным" акционерам - которые более двух лет не выходят на связь, и актуальная информация по ним отсутствует. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Решение о приостановке выплаты дивидендов принимается советом директоров (наблюдательным советом) АО или иным органом непубличного общества. Это будет возможно при одновременном соблюдении трех условий.
Во-первых, если не менее двух лет подряд до принятия решения о такой приостановке акционерному обществу возвращались деньги, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов. Во-вторых, организация перечисляла дивиденды за этот период не менее двух раз. В-третьих, если за пять рабочих дней до принятия решения о приостановке регистратору АО не поступили актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов, либо заявление акционера, подтверждающее актуальность сведений из реестра акционеров.
АО будет обязано вести учет акционеров, которым приостановлена выплата дивидендов. Также АО должно возобновить выплаты после внесения в реестр необходимой для этого актуальной информации, в том числе сведений о почтовом адресе акционера-физлица (при выплате через почту) или банковских реквизитах (при выплате по безналу). Выплата дивидендов возобновится автоматически после поступления регистратору заявления акционера с подтверждением актуальности информации, содержащейся в реестре.
Соответствующие изменения содержатся в новой статье, включаемой в закон об АО. При этом уставом непубличного АО может быть предусмотрено, что положения этой статьи к нему не применяются.
Кроме того, вносятся изменения в закон о рынке ценных бумаг. Они дают право лицу, не получившему выплат по ценным бумагам из-за отсутствия у регистратора эмитента точных и необходимых банковских реквизитов, либо в связи с иной просрочкой кредитора, потребовать произвести эти выплаты. Это право будет действовать три года с даты, когда эмитент должен был осуществить эти выплаты, если больший срок не предусмотрен федеральным законом.
Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу с 1 марта 2025 года, а положения о приостановке выплаты дивидендов - сразу после опубликования. А с 1 сентября 2027 года выплата дивидендов почтовым переводом будет возможна лишь в случае, если это предусмотрено уставом АО.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
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ЭкономикаРОССИЯзаконБизнесвыплата дивидендов
 
 
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