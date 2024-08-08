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"Магнит" приобрел 33% владельца сети супермаркетов "Самбери"

"Магнит" приобрел 33% владельца сети супермаркетов "Самбери" - 08.08.2024, ПРАЙМ

"Магнит" приобрел 33% владельца сети супермаркетов "Самбери"

Структура ритейлера "Магнит" - "Тандер" - стала владельцем 33,01% "ДВ Невада", которому принадлежит сеть супермаркетов и крупнейшая на Дальнем Востоке розничная | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T10:55+0300

2024-08-08T10:55+0300

2024-08-08T10:56+0300

ритейлер магнит

самбери

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Структура ритейлера "Магнит" - "Тандер" - стала владельцем 33,01% "ДВ Невада", которому принадлежит сеть супермаркетов и крупнейшая на Дальнем Востоке розничная сеть "Самбери", следует из данных ЕГРЮЛ. Согласно документу, соответствующие изменения внесены в него 7 августа. Ранее "Магнит" получил одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ на приобретение сети "Самбери". В конце октября "Магнит" объявил о том, что заключил соглашение о приобретении этой доли в уставном капитале "Самбери", а также об опционе на выкуп оставшихся долей в течение пяти лет. В результате общая торговая площадь "Магнита" должна превысить 10 миллионов квадратных метров, и тогда компания станет первым ритейлером, достигшим этой отметки в отечественной рознице. Уточнялось, что "Самбери" продолжит развитие под своими брендами и управлением действующим менеджментом, а представители "Магнита" будут вовлечены в стратегическое управление бизнесом "Самбери" в рамках заключенного соглашения о совместной деятельности, одобрение по которому также получено от ФАС. "Магнит" - одна из ведущих розничных сетей торговли продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября прошлого года сеть насчитывала 28 707 магазинов, расположенных в России и Узбекистане. "Самбери" - крупнейший ритейлер на Дальнем Востоке по числу магазинов и выручке. В группу компаний "Самбери" входит 291 магазин, в частности 31 гипермаркет "Самбери", 42 супермаркета "Самбери" и "Самбери-экспресс", а также 82 минимаркета "Раз Два" и 136 дискаунтеров "Близкий".

https://1prime.ru/20240808/yandeks-850737807.html

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ритейлер магнит, самбери