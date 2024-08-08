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Раскрыто, какие товары и услуги россияне чаще всего оплачивают частями

Раскрыто, какие товары и услуги россияне чаще всего оплачивают частями - 08.08.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, какие товары и услуги россияне чаще всего оплачивают частями

Россияне в июне 2024 года чаще всего оплачивали частями курьерские услуги и доставку еды и продуктов, говорится в совместном исследовании разработчика платежных | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T05:59+0300

2024-08-08T05:59+0300

2024-08-08T06:00+0300

экономика

доставка

деньги

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Россияне в июне 2024 года чаще всего оплачивали частями курьерские услуги и доставку еды и продуктов, говорится в совместном исследовании разработчика платежных решений Life Pay и платежного сервиса "Подели", которое есть у РИА Новости. "Россияне чаще всего оплачивают частями услуги курьерских служб и доставки еды и продуктов. К такому выводу пришли аналитики, изучив данные розничной торговли за июнь 2024 года", - говорится в материалах. По итогам первого полугодия 2024 года лидером по отложенным платежам россиян также стали курьерские службы, выяснили аналитики. Количество отложенных платежей для оплаты курьерских доставок выросло на треть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте по отложенным платежам по итогам полугодия – мебель, на третьем – доставка еды. При этом траты россиян на доставку еды за этот период увеличились в 16 раз. В топ-пять также вошли салоны красоты и медицинские услуги, включая стоматологию. Также отмечается, что россияне вдвое чаще стали рассчитываться частями в категории "ремонт и строительство". "Рост интереса к BNPL-сервисам ("покупай сейчас - плати потом") мы фиксируем с начала 2023 года… Все больше россиян выбирают этот способ оплаты, чтобы равномерно распределять свои траты и грамотно управлять личным бюджетом. BNPL-сервисы интересны бизнесу, так как заметно снижают финансовую нагрузку потребителей и при этом увеличивают средний чек для бизнеса", - прокомментировал генеральный директор Life Pay Ашот Григорян.

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доставка, деньги