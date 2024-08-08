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Путин подписал закон об экологических нормативах - 08.08.2024, ПРАЙМ
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Путин подписал закон об экологических нормативах
Путин подписал закон об экологических нормативах - 08.08.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон об экологических нормативах
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий время водоканалам и другим компаниям на поиск технологий для выполнения новых, более жестких... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T22:22+0300
2024-08-08T22:22+0300
россия
закон
бизнес
экология
нормативы
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий время водоканалам и другим компаниям на поиск технологий для выполнения новых, более жестких эконормативов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, водоканалам дается время найти необходимые технологии, которые позволят им выполнять более жесткие нормативы по выбросам и сбросам загрязняющих веществ. Также вносятся изменения в закон о расширенной ответственности производителей.
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россия, закон, бизнес, экология, нормативы
РОССИЯ, закон, Бизнес, экология, нормативы
22:22 08.08.2024
 
Путин подписал закон об экологических нормативах

Путин подписал закон, дающий время на поиск способов выполнения эконормативов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБелхатувская ТЭС в Польше
Белхатувская ТЭС в Польше - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий время водоканалам и другим компаниям на поиск технологий для выполнения новых, более жестких эконормативов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, водоканалам дается время найти необходимые технологии, которые позволят им выполнять более жесткие нормативы по выбросам и сбросам загрязняющих веществ.
Также вносятся изменения в закон о расширенной ответственности производителей.
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22:18
 
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