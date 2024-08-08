https://1prime.ru/20240808/ekonormativ-850761378.html
Путин подписал закон об экологических нормативах
Путин подписал закон об экологических нормативах - 08.08.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон об экологических нормативах
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий время водоканалам и другим компаниям на поиск технологий для выполнения новых, более жестких... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T22:22+0300
2024-08-08T22:22+0300
2024-08-08T22:22+0300
россия
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экология
нормативы
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий время водоканалам и другим компаниям на поиск технологий для выполнения новых, более жестких эконормативов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, водоканалам дается время найти необходимые технологии, которые позволят им выполнять более жесткие нормативы по выбросам и сбросам загрязняющих веществ. Также вносятся изменения в закон о расширенной ответственности производителей.
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россия, закон, бизнес, экология, нормативы
РОССИЯ, закон, Бизнес, экология, нормативы
Путин подписал закон об экологических нормативах
Путин подписал закон, дающий время на поиск способов выполнения эконормативов
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий время водоканалам и другим компаниям на поиск технологий для выполнения новых, более жестких эконормативов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, водоканалам дается время найти необходимые технологии, которые позволят им выполнять более жесткие нормативы по выбросам и сбросам загрязняющих веществ.
Также вносятся изменения в закон о расширенной ответственности производителей.
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