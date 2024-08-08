https://1prime.ru/20240808/ekonormativ-850761378.html

Путин подписал закон об экологических нормативах

Путин подписал закон об экологических нормативах - 08.08.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон об экологических нормативах

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий время водоканалам и другим компаниям на поиск технологий для выполнения новых, более жестких... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T22:22+0300

2024-08-08T22:22+0300

2024-08-08T22:22+0300

россия

закон

бизнес

экология

нормативы

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий время водоканалам и другим компаниям на поиск технологий для выполнения новых, более жестких эконормативов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, водоканалам дается время найти необходимые технологии, которые позволят им выполнять более жесткие нормативы по выбросам и сбросам загрязняющих веществ. Также вносятся изменения в закон о расширенной ответственности производителей.

https://1prime.ru/20240808/mekhanizm-850761176.html

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россия, закон, бизнес, экология, нормативы