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Отстали от России и Китая. В США забили тревогу по поводу важной отрасли - 08.08.2024, ПРАЙМ
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Отстали от России и Китая. В США забили тревогу по поводу важной отрасли
Отстали от России и Китая. В США забили тревогу по поводу важной отрасли - 08.08.2024, ПРАЙМ
Отстали от России и Китая. В США забили тревогу по поводу важной отрасли
Вашингтон проигрывает Москве в борьбе за энергетическую безопасность, пишет американское издание Foreign Policy. | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T12:51+0300
2024-08-08T12:52+0300
энергетика
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Вашингтон проигрывает Москве в борьбе за энергетическую безопасность, пишет американское издание Foreign Policy.Россия строит АЭС в Бангладеш, Египте, Индии и Турции, также она подписала договоры по атомной энергетике еще с 40 странами. При этом США заключили не более десятка таких соглашений.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, у США есть проблемы в реализации энергетической политики. В частности, они выражаются в том, что Вашингтон не в состоянии эффективно выполнять обещания по энергетической безопасности. Финансирование энергетических проектов в США сталкивается с рядом ограничений, в отличие от Китая. США испытывают трудности с координацией и эффективностью инвестиций в энергетику. В итоге американская атомная энергетика отстает и от китайской, и от российской.Автор в связи с этим призывает к внесению изменений в американскую энергетическую политику. По его мнению, США должны перейти от узконаправленных проектов к комплексным мероприятиям по достижению стратегических целей.Американские инвестиционные программы в сфере энергетики должны реализовываться в рамках согласованной работы различных ведомств, чего сейчас не наблюдается.При этом США могут использовать существующие модели, такие как "Вызовы тысячелетия", для улучшения своей энергетической политики. И новая администрация может объединить эти модели, чтобы сформировать соглашения по энергетической безопасности для более эффективной помощи ключевым партнерам и использованию действующих программ.Конгресс может принять законопроект для институционализации энергетической безопасности и улучшения координации между ведомствами. Обе партии США согласны с важностью укрепления энергетической безопасности для достижения внешнеполитических целей, отмечает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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Энергетика
12:51 08.08.2024 (обновлено: 12:52 08.08.2024)
 
Отстали от России и Китая. В США забили тревогу по поводу важной отрасли

FP: США значительно уступают России в сфере экспорта ядерных технологий

© Фото : Unsplash/Lukas LehotskyАЭС
АЭС - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© Фото : Unsplash/Lukas Lehotsky
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Вашингтон проигрывает Москве в борьбе за энергетическую безопасность, пишет американское издание Foreign Policy.
Россия строит АЭС в Бангладеш, Египте, Индии и Турции, также она подписала договоры по атомной энергетике еще с 40 странами. При этом США заключили не более десятка таких соглашений.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Как отмечается, у США есть проблемы в реализации энергетической политики. В частности, они выражаются в том, что Вашингтон не в состоянии эффективно выполнять обещания по энергетической безопасности. Финансирование энергетических проектов в США сталкивается с рядом ограничений, в отличие от Китая. США испытывают трудности с координацией и эффективностью инвестиций в энергетику. В итоге американская атомная энергетика отстает и от китайской, и от российской.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2024
Лихачев назвал США примером неэффективности частной атомной энергетики
19 февраля, 05:13
Автор в связи с этим призывает к внесению изменений в американскую энергетическую политику. По его мнению, США должны перейти от узконаправленных проектов к комплексным мероприятиям по достижению стратегических целей.
Американские инвестиционные программы в сфере энергетики должны реализовываться в рамках согласованной работы различных ведомств, чего сейчас не наблюдается.
При этом США могут использовать существующие модели, такие как "Вызовы тысячелетия", для улучшения своей энергетической политики. И новая администрация может объединить эти модели, чтобы сформировать соглашения по энергетической безопасности для более эффективной помощи ключевым партнерам и использованию действующих программ.
Конгресс может принять законопроект для институционализации энергетической безопасности и улучшения координации между ведомствами. Обе партии США согласны с важностью укрепления энергетической безопасности для достижения внешнеполитических целей, отмечает автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Энергетика
 
 
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