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Путин подписал указ о замещающих евробондах РФ - 08.08.2024, ПРАЙМ
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Путин подписал указ о замещающих евробондах РФ
Путин подписал указ о замещающих евробондах РФ - 08.08.2024, ПРАЙМ
Путин подписал указ о замещающих евробондах РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по исполнению обязательств перед держателями государственных ценных бумаг РФ,... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T17:04+0300
2024-08-08T17:05+0300
владимир путин
евробонды
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по исполнению обязательств перед держателями государственных ценных бумаг РФ, номинированных в иностранной валюте, регулирующий выпуск замещающих евробондов. Документ устанавливает, что "замещение государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, осуществляется на основании волеизъявления держателей еврооблигаций". В прошлом году президент РФ подписал закон, который предусматривает возможность замещения суверенных евробондов РФ гособлигациями с аналогичными основными параметрами. До сих пор на рынке выпускались только корпоративные замещающие облигации. Замещающие евробонды должны быть идентичны по основным параметрам суверенным еврооблигациям, с привязкой к валюте, но всеми расчетами в рублях. Согласно указу, держатели евробондов должны будут передать Минфину РФ права на свои еврооблигации. Взамен на их счета, открытые в российском депозитарии, будут перечислены замещающие еврооблигации. "Размер купонного дохода по замещающим еврооблигациям РФ, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций РФ должны соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых еврооблигаций РФ", – говорится в указе. Исполнение обязательство по замещающим еврооблигациям РФ осуществляется без использования счетов типа "С". А обязательства по евробондам, которые не были замещены, будут исполняться в рамках действующих норм.
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владимир путин, евробонды
Владимир Путин, евробонды
17:04 08.08.2024 (обновлено: 17:05 08.08.2024)
 
Путин подписал указ о замещающих евробондах РФ

Путин подписал указ о замещающих евробондах РФ

© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по исполнению обязательств перед держателями государственных ценных бумаг РФ, номинированных в иностранной валюте, регулирующий выпуск замещающих евробондов.
Документ устанавливает, что "замещение государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, осуществляется на основании волеизъявления держателей еврооблигаций".
В прошлом году президент РФ подписал закон, который предусматривает возможность замещения суверенных евробондов РФ гособлигациями с аналогичными основными параметрами. До сих пор на рынке выпускались только корпоративные замещающие облигации. Замещающие евробонды должны быть идентичны по основным параметрам суверенным еврооблигациям, с привязкой к валюте, но всеми расчетами в рублях.
Согласно указу, держатели евробондов должны будут передать Минфину РФ права на свои еврооблигации. Взамен на их счета, открытые в российском депозитарии, будут перечислены замещающие еврооблигации.
"Размер купонного дохода по замещающим еврооблигациям РФ, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций РФ должны соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых еврооблигаций РФ", – говорится в указе.
Исполнение обязательство по замещающим еврооблигациям РФ осуществляется без использования счетов типа "С". А обязательства по евробондам, которые не были замещены, будут исполняться в рамках действующих норм.
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
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