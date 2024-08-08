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В России ужесточили ответственность за противодействие проверкам ФАС

В России ужесточили ответственность за противодействие проверкам ФАС - 08.08.2024, ПРАЙМ

В России ужесточили ответственность за противодействие проверкам ФАС

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий административную ответственность за воспрепятствование проверкам ФАС соблюдения требования о... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T19:51+0300

2024-08-08T19:51+0300

2024-08-08T19:51+0300

экономика

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закон

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штраф

владимир путин

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий административную ответственность за воспрепятствование проверкам ФАС соблюдения требования о запрете заключения антиконкурентного соглашения или за уклонение от таких проверок. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Действующие штрафы в 5-10 тысяч рублей для юрлиц за противодействие проверкам не сдерживают противоправное поведение проверяемых компаний, считает правительство РФ, инициировавшее принятие закона. Новый закон за воспрепятствование законной деятельности должностных лиц ФАС и ее территориальных органов при проведении соответствующих проверок или за уклонение от таких проверок, если это повлекло за собой невозможность их проведения или завершения, устанавливает штраф для граждан в размере 15-30 тысяч рублей, для должностных лиц – 30-50 тысяч рублей. Для юрлиц с годовой выручкой не более 120 миллионов рублей (за предшествующий нарушению год) штраф составит 100 тысяч рублей; от 120 миллионов до 800 миллионов - 500 тысяч рублей; от 800 миллионов до 2 миллиардов рублей - 1 миллион рублей; более 2 миллиардов рублей - 2 миллиона рублей. Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

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россия, закон, фас рф, штраф, владимир путин