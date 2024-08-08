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Путин подписал закон об агрегаторах для сбыта фермерской продукции - 08.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240808/fermery-850759401.html
Путин подписал закон об агрегаторах для сбыта фермерской продукции
Путин подписал закон об агрегаторах для сбыта фермерской продукции - 08.08.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон об агрегаторах для сбыта фермерской продукции
Президент России Владимир Путин подписал закон о государственной поддержке сбыта фермерской продукции, включая создание агрегаторов в этой сфере... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T21:53+0300
2024-08-08T22:19+0300
экономика
россия
апк
агрегаторы спроса
фермеры
сбыт
господдержка
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о государственной поддержке сбыта фермерской продукции, включая создание агрегаторов в этой сфере. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон разработан в целях развития инфраструктуры сбыта фермерской продукции. Он предусматривает создание агроагрегаторов и возможность оказания им государственной поддержки. Под агроагрегаторами понимаются организации, основные виды деятельности которых относятся к сфере обращения фермерской продукции. При этом они должны соответствовать критериям, которые определит правительство РФ. Предполагается, что такие организации, в частности, будут заниматься хранением и доставкой фермерской продукции в магазины, в том числе сетевые. При этом агроагрегаторам, которые являются сельскохозяйственными потребкооперативами, господдержка будет оказываться в соответствии со статьей 7 закона "О развитии сельского хозяйства", в том числе путем обеспечения доступности кредитных ресурсов, предоставления информационной и консультационной помощи и т.д. Агроагрегаторы, не менее 51% долей (акций) которых принадлежит субъектам малого предпринимательства в сфере АПК, получат доступ к господдержке в виде обеспечения доступности кредитных ресурсов. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.Кроме того, Путин подписал закон, позволяющий ускорить применение цифровых сервисов при оказании господдержки в сфере сельского хозяйства, в том числе фермерам.Закон закрепляет за Минцифры полномочия по созданию информационной системы цифровых сервисов в сфере сельского хозяйства. Оператором этой системы будет Минсельхоз. Она позволит оказывать господдержку в этой сфере в электронном виде, сократить время на документооборот при ее получении и повысить информированность о ее предоставлении.Одновременно уточняются полномочия правительства РФ в части установления особенностей создания и ввода в эксплуатацию этой информационной системы. Кабмин сможет установить сроки реализации этапов мероприятий по созданию и вводу системы в эксплуатацию, а также порядок ее развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации. Эти нормы начнут действовать с 1 сентября 2024 года, а сам закон, который содержит и другие положения, вступает в силу со дня его официального опубликования.Его основная цель - как можно быстрее запустить механизмы предоставления федеральных, региональных и муниципальных мер господдержки фермерам в электронном виде, пояснял ранее член комитета Госдумы по аграрным вопросам Андрей Аникеев.На первом этапе, по его словам, будет доступно 15 цифровых сервисов. Самые важные из них: получение сведений о всех существующих мерах господдержки в формате "24 на 7", онлайн-подача заявок с необходимым пакетом документов в один клик, моментальный расчет возможных сумм поддержки, получение уведомлений статуса заявлений и другие.Законом от 11 июня 2022 года № 169-ФЗ, который должен вступить в силу с 1 марта 2026 года, предусмотрено создание и внедрение информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса. Новый закон уточняет, что теперь это будет информационная система цифровых сервисов в сфере сельского хозяйства.
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россия, апк, агрегаторы спроса, фермеры, сбыт, господдержка
Экономика, РОССИЯ, АПК, агрегаторы спроса, фермеры, сбыт, господдержка
21:53 08.08.2024 (обновлено: 22:19 08.08.2024)
 
Путин подписал закон об агрегаторах для сбыта фермерской продукции

Путин подписал закон о государственной поддержке сбыта фермерской продукции

© fotolia.com / adisa#Овощи на рынке
#Овощи на рынке - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© fotolia.com / adisa
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о государственной поддержке сбыта фермерской продукции, включая создание агрегаторов в этой сфере. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон разработан в целях развития инфраструктуры сбыта фермерской продукции. Он предусматривает создание агроагрегаторов и возможность оказания им государственной поддержки.
Под агроагрегаторами понимаются организации, основные виды деятельности которых относятся к сфере обращения фермерской продукции. При этом они должны соответствовать критериям, которые определит правительство РФ. Предполагается, что такие организации, в частности, будут заниматься хранением и доставкой фермерской продукции в магазины, в том числе сетевые.
При этом агроагрегаторам, которые являются сельскохозяйственными потребкооперативами, господдержка будет оказываться в соответствии со статьей 7 закона "О развитии сельского хозяйства", в том числе путем обеспечения доступности кредитных ресурсов, предоставления информационной и консультационной помощи и т.д.
Агроагрегаторы, не менее 51% долей (акций) которых принадлежит субъектам малого предпринимательства в сфере АПК, получат доступ к господдержке в виде обеспечения доступности кредитных ресурсов.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
Кроме того, Путин подписал закон, позволяющий ускорить применение цифровых сервисов при оказании господдержки в сфере сельского хозяйства, в том числе фермерам.
Закон закрепляет за Минцифры полномочия по созданию информационной системы цифровых сервисов в сфере сельского хозяйства. Оператором этой системы будет Минсельхоз. Она позволит оказывать господдержку в этой сфере в электронном виде, сократить время на документооборот при ее получении и повысить информированность о ее предоставлении.
Одновременно уточняются полномочия правительства РФ в части установления особенностей создания и ввода в эксплуатацию этой информационной системы. Кабмин сможет установить сроки реализации этапов мероприятий по созданию и вводу системы в эксплуатацию, а также порядок ее развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации. Эти нормы начнут действовать с 1 сентября 2024 года, а сам закон, который содержит и другие положения, вступает в силу со дня его официального опубликования.
Его основная цель - как можно быстрее запустить механизмы предоставления федеральных, региональных и муниципальных мер господдержки фермерам в электронном виде, пояснял ранее член комитета Госдумы по аграрным вопросам Андрей Аникеев.
На первом этапе, по его словам, будет доступно 15 цифровых сервисов. Самые важные из них: получение сведений о всех существующих мерах господдержки в формате "24 на 7", онлайн-подача заявок с необходимым пакетом документов в один клик, моментальный расчет возможных сумм поддержки, получение уведомлений статуса заявлений и другие.
Законом от 11 июня 2022 года № 169-ФЗ, который должен вступить в силу с 1 марта 2026 года, предусмотрено создание и внедрение информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса. Новый закон уточняет, что теперь это будет информационная система цифровых сервисов в сфере сельского хозяйства.
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ЭкономикаРОССИЯАПКагрегаторы спросафермерысбытгосподдержка
 
 
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