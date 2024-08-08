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Иностранным банкам разрешили открывать филиалы в России - 08.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240808/filial-850756869.html
Иностранным банкам разрешили открывать филиалы в России
Иностранным банкам разрешили открывать филиалы в России - 08.08.2024, ПРАЙМ
Иностранным банкам разрешили открывать филиалы в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий иностранным банкам с 1 сентября 2024 года открывать филиалы в России, но не более одного... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T20:53+0300
2024-08-08T20:53+0300
экономика
россия
владимир путин
закон
банки
филиалы иностранных банков
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий иностранным банкам с 1 сентября 2024 года открывать филиалы в России, но не более одного. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Это поможет создать условия для развития системы международных расчетов, а также будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в экономику РФ. Законодатели рассчитывают прежде всего на приход банков из дружественных стран, хотя ограничения для недружественных стран не прописаны, пояснял глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. ОДИН БАНК – ОДИН ФИЛИАЛ Закон разрешает иностранному банку открыть один филиал на территории РФ. Причем такому филиалу запрещается открывать внутренние структурные подразделения и привлекать банковских платежных агентов. Иностранный банк через филиал в РФ сможет вести профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, за исключением доверительного управления. При осуществлении банковских операций и сделок через филиал права и обязанности возникают непосредственно у открывшего его банка. Для открытия филиала иностранный банк должен вести банковскую деятельность не менее трех лет и иметь соответствующий критериям ЦБ РФ уровень кредитного рейтинга для работы на российском рынке. Также для обеспечения исполнения обязательств филиала необходим гарантийный депозит в минимальном размере 1 миллиард рублей. ПРАВА И ЗАПРЕТЫ Филиалы будут вправе совершать операции по инкассации; покупать и продавать валюту; совершать денежные переводы; а также открывать и вести счета, переводить средства по ним – но с учетом установленных для них ограничений. Так, филиалы не смогут открывать счета физлицам. Из операций с физлицами, в том числе ИП, иностранный банк через свой филиал в РФ сможет осуществлять лишь куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах (но по безналу - лишь для переводов без открытия банковских счетов), а также переводы без открытия счетов, в том числе электронных денежных средств (кроме почтовых переводов). Филиалам будет разрешено выдавать поручительства за третьих лиц и приобретать у них права требования, касающиеся исполнения обязательств в денежной форме. Помимо этого, филиалы смогут предоставлять в аренду физлицам и юрлицам спецпомещения или сейфы в них для хранения документов и ценностей. Филиалы будут не вправе привлекать денежные средства и драгоценные металлы физлиц и юрлиц во вклады; открывать и вести счета в драгметаллах, совершать операции с драгметаллами, монетами из драгметаллов, обработанными природными алмазами; осуществлять доверительное управление денежными средствами и иным имуществом физлиц и юрлиц. Филиалам также будет запрещено заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. Эти ограничения не распространяются на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в определенных случаях; на продажу имущества, приобретенного для обеспечения своей деятельности; и на продажу имущества, реализуемого в случае обращения взыскания на предмет залога, либо полученного в качестве отступного. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
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россия, владимир путин, закон, банки, филиалы иностранных банков
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, закон, Банки, филиалы иностранных банков
20:53 08.08.2024
 
Иностранным банкам разрешили открывать филиалы в России

Путин подписал закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы в России

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБанк
Банк - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий иностранным банкам с 1 сентября 2024 года открывать филиалы в России, но не более одного. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Это поможет создать условия для развития системы международных расчетов, а также будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в экономику РФ.
Законодатели рассчитывают прежде всего на приход банков из дружественных стран, хотя ограничения для недружественных стран не прописаны, пояснял глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

ОДИН БАНК – ОДИН ФИЛИАЛ

Закон разрешает иностранному банку открыть один филиал на территории РФ. Причем такому филиалу запрещается открывать внутренние структурные подразделения и привлекать банковских платежных агентов. Иностранный банк через филиал в РФ сможет вести профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, за исключением доверительного управления. При осуществлении банковских операций и сделок через филиал права и обязанности возникают непосредственно у открывшего его банка.
Для открытия филиала иностранный банк должен вести банковскую деятельность не менее трех лет и иметь соответствующий критериям ЦБ РФ уровень кредитного рейтинга для работы на российском рынке. Также для обеспечения исполнения обязательств филиала необходим гарантийный депозит в минимальном размере 1 миллиард рублей.

ПРАВА И ЗАПРЕТЫ

Филиалы будут вправе совершать операции по инкассации; покупать и продавать валюту; совершать денежные переводы; а также открывать и вести счета, переводить средства по ним – но с учетом установленных для них ограничений.
Так, филиалы не смогут открывать счета физлицам. Из операций с физлицами, в том числе ИП, иностранный банк через свой филиал в РФ сможет осуществлять лишь куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах (но по безналу - лишь для переводов без открытия банковских счетов), а также переводы без открытия счетов, в том числе электронных денежных средств (кроме почтовых переводов).
Филиалам будет разрешено выдавать поручительства за третьих лиц и приобретать у них права требования, касающиеся исполнения обязательств в денежной форме. Помимо этого, филиалы смогут предоставлять в аренду физлицам и юрлицам спецпомещения или сейфы в них для хранения документов и ценностей.
Филиалы будут не вправе привлекать денежные средства и драгоценные металлы физлиц и юрлиц во вклады; открывать и вести счета в драгметаллах, совершать операции с драгметаллами, монетами из драгметаллов, обработанными природными алмазами; осуществлять доверительное управление денежными средствами и иным имуществом физлиц и юрлиц.
Филиалам также будет запрещено заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. Эти ограничения не распространяются на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в определенных случаях; на продажу имущества, приобретенного для обеспечения своей деятельности; и на продажу имущества, реализуемого в случае обращения взыскания на предмет залога, либо полученного в качестве отступного. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
Банкам продлили возможность вывода замороженных активов в отдельное юрлицо
19:55
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинзаконБанкифилиалы иностранных банков
 
 
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