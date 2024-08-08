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Иностранным банкам разрешили открывать филиалы в России

Иностранным банкам разрешили открывать филиалы в России - 08.08.2024, ПРАЙМ

Иностранным банкам разрешили открывать филиалы в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий иностранным банкам с 1 сентября 2024 года открывать филиалы в России, но не более одного... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T20:53+0300

2024-08-08T20:53+0300

2024-08-08T20:53+0300

экономика

россия

владимир путин

закон

банки

филиалы иностранных банков

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий иностранным банкам с 1 сентября 2024 года открывать филиалы в России, но не более одного. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Это поможет создать условия для развития системы международных расчетов, а также будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в экономику РФ. Законодатели рассчитывают прежде всего на приход банков из дружественных стран, хотя ограничения для недружественных стран не прописаны, пояснял глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. ОДИН БАНК – ОДИН ФИЛИАЛ Закон разрешает иностранному банку открыть один филиал на территории РФ. Причем такому филиалу запрещается открывать внутренние структурные подразделения и привлекать банковских платежных агентов. Иностранный банк через филиал в РФ сможет вести профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, за исключением доверительного управления. При осуществлении банковских операций и сделок через филиал права и обязанности возникают непосредственно у открывшего его банка. Для открытия филиала иностранный банк должен вести банковскую деятельность не менее трех лет и иметь соответствующий критериям ЦБ РФ уровень кредитного рейтинга для работы на российском рынке. Также для обеспечения исполнения обязательств филиала необходим гарантийный депозит в минимальном размере 1 миллиард рублей. ПРАВА И ЗАПРЕТЫ Филиалы будут вправе совершать операции по инкассации; покупать и продавать валюту; совершать денежные переводы; а также открывать и вести счета, переводить средства по ним – но с учетом установленных для них ограничений. Так, филиалы не смогут открывать счета физлицам. Из операций с физлицами, в том числе ИП, иностранный банк через свой филиал в РФ сможет осуществлять лишь куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах (но по безналу - лишь для переводов без открытия банковских счетов), а также переводы без открытия счетов, в том числе электронных денежных средств (кроме почтовых переводов). Филиалам будет разрешено выдавать поручительства за третьих лиц и приобретать у них права требования, касающиеся исполнения обязательств в денежной форме. Помимо этого, филиалы смогут предоставлять в аренду физлицам и юрлицам спецпомещения или сейфы в них для хранения документов и ценностей. Филиалы будут не вправе привлекать денежные средства и драгоценные металлы физлиц и юрлиц во вклады; открывать и вести счета в драгметаллах, совершать операции с драгметаллами, монетами из драгметаллов, обработанными природными алмазами; осуществлять доверительное управление денежными средствами и иным имуществом физлиц и юрлиц. Филиалам также будет запрещено заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. Эти ограничения не распространяются на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в определенных случаях; на продажу имущества, приобретенного для обеспечения своей деятельности; и на продажу имущества, реализуемого в случае обращения взыскания на предмет залога, либо полученного в качестве отступного. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, закон, банки, филиалы иностранных банков