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США газ не дают. В Европе начали понимать, что теряют от разрыва с Россией
США газ не дают. В Европе начали понимать, что теряют от разрыва с Россией - 08.08.2024, ПРАЙМ
США газ не дают. В Европе начали понимать, что теряют от разрыва с Россией
Несмотря на обещания поддержать Евросоюз, отказавшийся от российского газа, США не спешат отправлять туда сжиженный природный газ — они сокращают поставки СПГ в | 08.08.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Несмотря на обещания поддержать Евросоюз, отказавшийся от российского газа, США не спешат отправлять туда сжиженный природный газ — они сокращают поставки СПГ в Европу в пользу Азии, пишет РИА Новости.Как только цены в Азии превысили европейские, поставщики из США переключились на более привлекательных клиентов. Сейчас газ в Европе вдвое дороже, чем в среднем за прошлое десятилетие, несмотря на сокращение производства и экономию домохозяйств. Но все равно этого недостаточно для устойчивого интереса трейдеров.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак пишет Business Insider, в июле американские поставки СПГ в Евросоюз почти сравнялись с российскими — 1,5 против 1,3 миллиона тонн.Западные эксперты отмечают, что из-за действий США отказаться от российского импорта до сих пор трудно. К концу прошлого года Москва обеспечивала 15% газовых закупок ЕС.Такие крупные новые российские проекты, как "Арктик СПГ 2" и "Мурманский СПГ", столкнулись с санкциями и отсутствием газовозов. Вашингтон препятствует реализации новых СПГ-проектов в России, но это временно — тогда СПГ переправят в Китай.Эксперты отмечают, что европейская экономика страдает от высоких тарифов на газ — многие предприятия закрылись, друге сократили производство. Бизнес не хочет отказываться от российского СПГ, но решают политики.Очередная волна запретов может быть приурочена к запуску новых СПГ-проектов в США и Катаре с расчетом на то, что дополнительные мощности компенсируют дефицит. Однако в ближайшее же время за Россией сохранится порядка 10% европейского рынка, отмечает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков.
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спг, газ, сша, ес, россия
Энергетика, СПГ, Газ, США, ЕС, РОССИЯ
США газ не дают. В Европе начали понимать, что теряют от разрыва с Россией
США из-за ценовой конъюнктуры перенаправляют СПГ из Европы в Азию
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ.
Несмотря на обещания поддержать Евросоюз, отказавшийся от российского газа, США не спешат отправлять туда сжиженный природный газ — они сокращают поставки СПГ в Европу в пользу Азии, пишет РИА Новости
.
Как только цены в Азии превысили европейские, поставщики из США переключились на более привлекательных клиентов. Сейчас газ в Европе вдвое дороже, чем в среднем за прошлое десятилетие, несмотря на сокращение производства и экономию домохозяйств. Но все равно этого недостаточно для устойчивого интереса трейдеров.
Как пишет Business Insider, в июле американские поставки СПГ в Евросоюз почти сравнялись с российскими — 1,5 против 1,3 миллиона тонн.
Эксперт оценил выгодность альтернативы СПГ из России для Финляндии и Швеции
Западные эксперты отмечают, что из-за действий США отказаться от российского импорта до сих пор трудно. К концу прошлого года Москва обеспечивала 15% газовых закупок ЕС.
Такие крупные новые российские проекты, как "Арктик СПГ 2" и "Мурманский СПГ", столкнулись с санкциями и отсутствием газовозов. Вашингтон препятствует реализации новых СПГ-проектов в России, но это временно — тогда СПГ переправят в Китай.
Эксперты отмечают, что европейская экономика страдает от высоких тарифов на газ — многие предприятия закрылись, друге сократили производство. Бизнес не хочет отказываться от российского СПГ, но решают политики.
Очередная волна запретов может быть приурочена к запуску новых СПГ-проектов в США и Катаре с расчетом на то, что дополнительные мощности компенсируют дефицит. Однако в ближайшее же время за Россией сохранится порядка 10% европейского рынка, отмечает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков.