Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы преимущества "Силы Сибири — 2" для России и Китая - 08.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240808/gaz-850739462.html
Названы преимущества "Силы Сибири — 2" для России и Китая
Названы преимущества "Силы Сибири — 2" для России и Китая - 08.08.2024, ПРАЙМ
Названы преимущества "Силы Сибири — 2" для России и Китая
Россия стремится увеличить свою долю на китайском рынке газа после сокращения поставок в Европу, и в этих условиях Китай, столкнувшийся с экономическими... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T12:03+0300
2024-08-08T12:03+0300
энергетика
газ
россия
китай
сила сибири 2
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/25/841332525_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_11894d64eababf47f79b3e6a57fdb2db.jpg
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Россия стремится увеличить свою долю на китайском рынке газа после сокращения поставок в Европу, и в этих условиях Китай, столкнувшийся с экономическими ограничениями со стороны США, заинтересован в проекте "Сила Сибири — 2", пишет турецкое издание Duvar.Китай является крупнейшим импортером СПГ и активно развивает мощности для увеличения импорта. Россия, предлагая проект "Сила Сибири — 2", стремится укрепить свои позиции на китайском рынке.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПереговоры по проекту начались в 2006 году, но были приостановлены из-за разногласий по цене. После присоединения Крыма к России и санкций переговоры возобновились, и Россия согласилась продавать газ по более низкой цене. Сейчас проект нацелен на увеличение поставок газа в Китай до 50 миллиардов кубометров в год.Россия стремится компенсировать потери от потери влияния на европейском рынке и укрепить свои позиции на рынке СПГ, и проект "Сила Сибири — 2" может обеспечить занятость и доходы в условиях экономики, ориентированной на оборону.Что касается рисков для энергетической безопасности Китая, то Пекин стремится диверсифицировать источники поставок газа, но проект "Сила Сибири — 2" может увеличить зависимость от России, отмечает издание.Со своей стороны, США являются одним из крупнейших поставщиков СПГ в Китай, и политические шаги Китая вдобавок к его экономическому подъему вызывают беспокойство у Вашингтоне."Министерство энергетики США в январе и феврале 2024 года приостановило перезаключение долгосрочных контрактов по СПГ с Китаем. Хотя о действующих контрактах не упоминается, приостановка новых и открытое объявление о такой вероятности – предмет беспокойства для Китая", — говорится в публикации.В Пекине заметили, что в веренице санкций против Москвы правила и контракты не воспринимаются всерьез, и теперь Китаю приходится учитывать, что после президентских выборов в США на него может быть наложен похожий неявный запрет."Такая вероятность не позволяет Пекину полностью закрыть двери перед проектом "Сила Сибири — 2", даже если он к нему не слишком расположен", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20240807/spg-850700211.html
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/25/841332525_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_e16e348f9e8b13b7b65cc174a50f995d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, китай, сила сибири 2, сша
Энергетика, Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, Сила Сибири 2, США
12:03 08.08.2024
 
Названы преимущества "Силы Сибири — 2" для России и Китая

Duvar: проект "Сила Сибири — 2" выгоден как России, так и Китаю

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Россия стремится увеличить свою долю на китайском рынке газа после сокращения поставок в Европу, и в этих условиях Китай, столкнувшийся с экономическими ограничениями со стороны США, заинтересован в проекте "Сила Сибири — 2", пишет турецкое издание Duvar.
Китай является крупнейшим импортером СПГ и активно развивает мощности для увеличения импорта. Россия, предлагая проект "Сила Сибири — 2", стремится укрепить свои позиции на китайском рынке.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Переговоры по проекту начались в 2006 году, но были приостановлены из-за разногласий по цене. После присоединения Крыма к России и санкций переговоры возобновились, и Россия согласилась продавать газ по более низкой цене. Сейчас проект нацелен на увеличение поставок газа в Китай до 50 миллиардов кубометров в год.
Танкер СПГ
Неожиданный маневр: российский СПГ вытесняет США из Европы
Вчера, 03:30
Россия стремится компенсировать потери от потери влияния на европейском рынке и укрепить свои позиции на рынке СПГ, и проект "Сила Сибири — 2" может обеспечить занятость и доходы в условиях экономики, ориентированной на оборону.
Что касается рисков для энергетической безопасности Китая, то Пекин стремится диверсифицировать источники поставок газа, но проект "Сила Сибири — 2" может увеличить зависимость от России, отмечает издание.
Со своей стороны, США являются одним из крупнейших поставщиков СПГ в Китай, и политические шаги Китая вдобавок к его экономическому подъему вызывают беспокойство у Вашингтоне.
"Министерство энергетики США в январе и феврале 2024 года приостановило перезаключение долгосрочных контрактов по СПГ с Китаем. Хотя о действующих контрактах не упоминается, приостановка новых и открытое объявление о такой вероятности – предмет беспокойства для Китая", — говорится в публикации.
В Пекине заметили, что в веренице санкций против Москвы правила и контракты не воспринимаются всерьез, и теперь Китаю приходится учитывать, что после президентских выборов в США на него может быть наложен похожий неявный запрет.
"Такая вероятность не позволяет Пекину полностью закрыть двери перед проектом "Сила Сибири — 2", даже если он к нему не слишком расположен", — делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭнергетикаГазРОССИЯКИТАЙСила Сибири 2США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала