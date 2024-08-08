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Названы преимущества "Силы Сибири — 2" для России и Китая

Названы преимущества "Силы Сибири — 2" для России и Китая - 08.08.2024, ПРАЙМ

Названы преимущества "Силы Сибири — 2" для России и Китая

Россия стремится увеличить свою долю на китайском рынке газа после сокращения поставок в Европу, и в этих условиях Китай, столкнувшийся с экономическими... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T12:03+0300

2024-08-08T12:03+0300

2024-08-08T12:03+0300

энергетика

газ

россия

китай

сила сибири 2

сша

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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Россия стремится увеличить свою долю на китайском рынке газа после сокращения поставок в Европу, и в этих условиях Китай, столкнувшийся с экономическими ограничениями со стороны США, заинтересован в проекте "Сила Сибири — 2", пишет турецкое издание Duvar.Китай является крупнейшим импортером СПГ и активно развивает мощности для увеличения импорта. Россия, предлагая проект "Сила Сибири — 2", стремится укрепить свои позиции на китайском рынке.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПереговоры по проекту начались в 2006 году, но были приостановлены из-за разногласий по цене. После присоединения Крыма к России и санкций переговоры возобновились, и Россия согласилась продавать газ по более низкой цене. Сейчас проект нацелен на увеличение поставок газа в Китай до 50 миллиардов кубометров в год.Россия стремится компенсировать потери от потери влияния на европейском рынке и укрепить свои позиции на рынке СПГ, и проект "Сила Сибири — 2" может обеспечить занятость и доходы в условиях экономики, ориентированной на оборону.Что касается рисков для энергетической безопасности Китая, то Пекин стремится диверсифицировать источники поставок газа, но проект "Сила Сибири — 2" может увеличить зависимость от России, отмечает издание.Со своей стороны, США являются одним из крупнейших поставщиков СПГ в Китай, и политические шаги Китая вдобавок к его экономическому подъему вызывают беспокойство у Вашингтоне."Министерство энергетики США в январе и феврале 2024 года приостановило перезаключение долгосрочных контрактов по СПГ с Китаем. Хотя о действующих контрактах не упоминается, приостановка новых и открытое объявление о такой вероятности – предмет беспокойства для Китая", — говорится в публикации.В Пекине заметили, что в веренице санкций против Москвы правила и контракты не воспринимаются всерьез, и теперь Китаю приходится учитывать, что после президентских выборов в США на него может быть наложен похожий неявный запрет."Такая вероятность не позволяет Пекину полностью закрыть двери перед проектом "Сила Сибири — 2", даже если он к нему не слишком расположен", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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газ, россия, китай, сила сибири 2, сша