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ICE: цены на газ в Европе впервые с декабря превысили $450 за тысячу кубов - 08.08.2024, ПРАЙМ
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ICE: цены на газ в Европе впервые с декабря превысили $450 за тысячу кубов
ICE: цены на газ в Европе впервые с декабря превысили $450 за тысячу кубов - 08.08.2024, ПРАЙМ
ICE: цены на газ в Европе впервые с декабря превысили $450 за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе на фоне опасений за транзит через Украину впервые с 8 декабря превысили 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T16:43+0300
2024-08-08T16:43+0300
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на фоне опасений за транзит через Украину впервые с 8 декабря превысили 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 439,3 доллара (+1,2%) за тысячу кубометров, обновив максимум с декабря. А по состоянию на 16.21 мск их стоимость составляет 450,1 доллара (+3,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 434,2 доллара за тысячу кубометров. Она стала максимальной с декабря прошлого года. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.
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газ, европа, биржа ice
Газ, ЕВРОПА, Биржа ICE
16:43 08.08.2024
 
ICE: цены на газ в Европе впервые с декабря превысили $450 за тысячу кубов

ICE: цены на газ в Европе впервые с 8 декабря превысили $450 за тысячу кубов

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Avinash Shet
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на фоне опасений за транзит через Украину впервые с 8 декабря превысили 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 439,3 доллара (+1,2%) за тысячу кубометров, обновив максимум с декабря. А по состоянию на 16.21 мск их стоимость составляет 450,1 доллара (+3,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 434,2 доллара за тысячу кубометров. Она стала максимальной с декабря прошлого года.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".
Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.
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