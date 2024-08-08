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Цены на газ в Европе выросли до 455 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе выросли до 455 долларов за тысячу кубометров - 08.08.2024, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе выросли до 455 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга выросли почти на 5%, до 455 долларов за тысячу кубометров, на фоне опасений за транзит российского газа... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T19:46+0300
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газ
биржевые торги
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга выросли почти на 5%, до 455 долларов за тысячу кубометров, на фоне опасений за транзит российского газа через Украину, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 439,3 доллара (+1,2%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 431,8 доллара (-0,6%), ценовой максимум – 455,5 доллара (+4,9%). Последние фьючерсы торговались по 454,9 доллара (+4,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 434,2 доллара за тысячу кубометров. Она стала максимальной с декабря прошлого года. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.
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европа, газ, биржевые торги, транзит газа через украину
Энергетика, ЕВРОПА, Газ, биржевые торги, транзит газа через Украину
Цены на газ в Европе выросли до 455 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе выросли до $455 за тысячу кубов на опасениях за транзит
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга выросли почти на 5%, до 455 долларов за тысячу кубометров, на фоне опасений за транзит российского газа через Украину, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 439,3 доллара (+1,2%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 431,8 доллара (-0,6%), ценовой максимум – 455,5 доллара (+4,9%). Последние фьючерсы торговались по 454,9 доллара (+4,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 434,2 доллара за тысячу кубометров. Она стала максимальной с декабря прошлого года.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".
Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.
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