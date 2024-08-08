https://1prime.ru/20240808/gektar-850759954.html

Власти РФ уточнили регулирование предоставления "дальневосточного гектара"

Власти РФ уточнили регулирование предоставления "дальневосточного гектара" - 08.08.2024, ПРАЙМ

Власти РФ уточнили регулирование предоставления "дальневосточного гектара"

Президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий правовое регулирование предоставления земельных участков гражданам на основе программ... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T21:57+0300

2024-08-08T21:57+0300

2024-08-08T21:58+0300

экономика

россия

закон

дальневосточный гектар

https://cdnn.1prime.ru/img/83439/68/834396865_0:0:2967:1670_1920x0_80_0_0_c947b4dbc452ce2a5a3530274e2ad764.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий правовое регулирование предоставления земельных участков гражданам на основе программ "Дальневосточный гектар" и "Арктический гектар". Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон уточняет порядок предоставления земельного участка гражданину в безвозмездное пользование. В том числе вводится возможность возврата заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, если заявитель ранее подал аналогичное заявление на другой участок, и срок рассмотрения ранее поданного заявления не приостановлен, либо по нему не принято решение об отказе в предоставлении участка. Также закон позволяет приостановить рассмотрение заявления о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка, если на дату поступления такого заявления на рассмотрении уполномоченного органа находится аналогичное заявление другого лица на этот же участок. В таком случае рассмотрение второго заявления приостанавливается до принятия решения по первому. Закон также предусматривает, что полномочия по распоряжению земельными участками, переведенными в упрощенном порядке из категории земель лесного фонда в земли иной категории, передаются органам государственной власти, уполномоченным распоряжаться участками соответствующей категории и формы собственности. При этом такие участки исключаются из границ лесничеств и государственного лесного реестра. Передача полномочий оформляется дополнительными соглашениями к договорам безвозмездного пользования такими земельными участками.

https://1prime.ru/20240808/stroitelstvo-850758259.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, закон, дальневосточный гектар