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В Китае отказали в приеме на работу из-за знака по китайскому гороскопу

В Китае отказали в приеме на работу из-за знака по китайскому гороскопу - 08.08.2024, ПРАЙМ

В Китае отказали в приеме на работу из-за знака по китайскому гороскопу

Китайская компания Sanxing Transportation не принимает на работу людей, которые родились в год Собаки по китайскому гороскопу, сообщает издание South China... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T14:18+0300

2024-08-08T14:18+0300

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ПЕКИН, 8 авг - ПРАЙМ. Китайская компания Sanxing Transportation не принимает на работу людей, которые родились в год Собаки по китайскому гороскопу, сообщает издание South China Morning Post.Компания находится в поиске офисного работника, однако в опубликованной вакансии заметили необычное условие. Людям, родившимся в год Собаки, будет автоматически отказано, следует из объявления.Работник китайской компании рассказал журналистам, что руководитель фирмы родился в год Дракона. Именно это и является причиной отклонениях кандидатов на должность "не того" года рождения."Драконы и Собаки плохо ладят", - уточнил сотрудник. Издание отметило: в китайской культуре считается, что знаки разных стихий могут не сойтись друг с другом. Дракон принадлежит к водной стихии, а Собака представляет огненную. Именно поэтому рожденные под покровительством этих знаков конфликтуют между собой. Кроме того, китайские суеверия гласят, что мстительные и расчетливые Собаки могут принести неудачи представителям знака Дракона.В последние десятилетия годом Собаки были 2018, 2006, 1994, 1982, 1970. Год Дракона выпадал на 2024, 2012, 2000, 1988, 1976.

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гороскоп, китай