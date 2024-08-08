https://1prime.ru/20240808/gosposhlina-850757070.html

Путин подписал закон об индексации судебных госпошлин

Путин подписал закон об индексации судебных госпошлин - 08.08.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон об индексации судебных госпошлин

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации государственных пошлин по делам, которые рассматриваются Верховным судом (ВС) РФ, судами общей... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T20:58+0300

2024-08-08T20:58+0300

2024-08-08T20:59+0300

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации государственных пошлин по делам, которые рассматриваются Верховным судом (ВС) РФ, судами общей юрисдикции, мировыми судьями и арбитражными судами. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Индексация проводится в связи с тем, что пошлины практически не повышались в течение 15 лет – это "привело к утрате судебной пошлиной какого-либо экономического и регулирующего смысла", отмечал профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам. Согласно статистике, доходы от сбора судебных пошлин в 2022 и 2023 годах составили, соответственно, лишь 5,2% и 4,8% от общих расходов федерального бюджета на содержание судебной системы. Индексация позволит повысить эффективность судебной системы, а значительная часть полученных средств станет еще одним источником доходов муниципальных бюджетов, подчеркивал комитет. При этом в полном объеме сохраняются все действующие льготы для граждан и организаций. Так, от уплаты госпошлины по-прежнему будут освобождены работники при защите их трудовых прав; инвалиды I или II группы, дети-инвалиды, инвалиды с детства; ветераны боевых действий, ветераны военной службы, обращающиеся за защитой своих прав, установленных законодательством о ветеранах; истцы по вопросам нарушения прав потребителей; в некоторых случаях - пенсионеры. Также вводятся новые льготы. Они освобождают от уплаты пошлин детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; а также граждан-банкротов по вопросам формирования конкурсной массы, реестра требований кредиторов и освобождения от долгов. Вводится и новая льгота в виде освобождения от 70% пошлин по искам, связанным с защитой прав на единственное жилье. Помимо этого, для приказного производства сохраняются льготные правила исчисления пошлины: она уплачивается в размере 50% от обычной суммы. Бюджетный комитет Госдумы отмечал, что приказное производство составляет 85% дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства.

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россия, суд, дело