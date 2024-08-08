https://1prime.ru/20240808/grazhdanstvo-850758984.html

Путин подписал закон о лишении гражданства за отказ встать на воинский учет

Путин подписал закон о лишении гражданства за отказ встать на воинский учет - 08.08.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон о лишении гражданства за отказ встать на воинский учет

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому будет применяться процедура прекращения приобретенного российского гражданства за неисполнение... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T21:43+0300

2024-08-08T21:43+0300

2024-08-08T21:44+0300

россия

воинский учет

российское гражданство

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому будет применяться процедура прекращения приобретенного российского гражданства за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Поправки дополняют законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О гражданстве Российской Федерации". В них появилась диспозитивная норма, по которой неисполнение указанной выше обязанности лицом, приобретшим гражданство РФ, будет служить основанием для прекращения данного гражданства. Кроме того, закон принят для синхронизации между собой процессов постановки лиц на воинский учет и получения ими гражданства РФ. Для этого в законе прописана обязанность органов МВД РФ предоставлять в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия сведения о лицах мужского пола, по которым было принято решение о приеме в гражданство РФ и планируется организация принесения присяги гражданина.

https://1prime.ru/20240808/politsiya-850753062.html

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россия, воинский учет, российское гражданство