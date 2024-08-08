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Эксперт "За рулем" оценил Haval F7 4x4
Эксперт "За рулем" оценил Haval F7 4x4 - 08.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт "За рулем" оценил Haval F7 4x4
Среди полноприводных автомобилей китайского производства на российском рынке стоит обратить внимание на Haval F7 4x4, рассказал эксперт Юрий Тимкин" журналу "За | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T10:48+0300
2024-08-08T10:48+0300
2024-08-08T10:48+0300
haval
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Среди полноприводных автомобилей китайского производства на российском рынке стоит обратить внимание на Haval F7 4x4, рассказал эксперт Юрий Тимкин" журналу "За рулем".Среди качественных "китайцев", представленных в России, выделяется Haval F7 соотношением своих характеристик и стоимости. На рынке можно найти его обновленную версию 2022 года, а также совсем скоро компания выпустит новое поколение кроссовера.Полноприводный автомобиль представлен с базовым 1,5-литровым двигателем на 150 л.с., а также 2-литровым двигателем на 190 л.с. Цена моделей отличается на 200 тысяч рублей. Кроссовер выделяется среди других моделей своей трансмиссией. Минус Haval F7 заметили в подвеске, не амортизирующей автомобиль на разбитой дороге.Стоимость кроссовера стартует от 2 699 900 рублей.
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haval, авторынок рф, китайский автопром
Haval, авторынок РФ, китайский автопром
Эксперт "За рулем" оценил Haval F7 4x4
Эксперт "ЗР": Haval F7 4x4 - лучший вариант в своей ценовой категории
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ.
Среди полноприводных автомобилей китайского производства на российском рынке стоит обратить внимание на Haval F7 4x4, рассказал эксперт Юрий Тимкин" журналу "За рулем"
.
Среди качественных "китайцев", представленных в России, выделяется Haval F7 соотношением своих характеристик и стоимости. На рынке можно найти его обновленную версию 2022 года, а также совсем скоро компания выпустит новое поколение кроссовера.
Полноприводный автомобиль представлен с базовым 1,5-литровым двигателем на 150 л.с., а также 2-литровым двигателем на 190 л.с. Цена моделей отличается на 200 тысяч рублей. Кроссовер выделяется среди других моделей своей трансмиссией. Минус Haval F7 заметили в подвеске, не амортизирующей автомобиль на разбитой дороге.
Стоимость кроссовера стартует от 2 699 900 рублей.
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