https://1prime.ru/20240808/inflyatsiya-850739319.html

ЦБ Турции продолжит замедлять инфляцию в стране

ЦБ Турции продолжит замедлять инфляцию в стране - 08.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ Турции продолжит замедлять инфляцию в стране

Центральный банк Турции рассчитывает сохранить решительную позицию по денежно-кредитной политике для обеспечения продолжения процесса дезинфляции в стране,... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T11:51+0300

2024-08-08T11:51+0300

2024-08-08T11:51+0300

цб турции

дезинфляция

турция

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/52/841385229_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_b3598463864a93b914348af13b477701.jpg

АНКАРА, 8 авг – ПРАЙМ. Центральный банк Турции рассчитывает сохранить решительную позицию по денежно-кредитной политике для обеспечения продолжения процесса дезинфляции в стране, заявил глава регулятора Фатих Карахан. ЦБ Турции ранее оставил ключевую ставку неизменной на уровне 50%, ставка не меняется уже четыре месяца. Центральный банк Турции не планирует снижать ключевую ставку, предпосылкой для ее понижения станет устойчивое снижение инфляции, заявлял заместитель председателя банка Осман Акчай. "Единственный фактор, который не изменился с момента выхода предыдущего отчета, - это наша решительная позиция в отношении денежно-кредитной политики. В предстоящий период мы сохраним эту позицию и будем действовать таким образом, чтобы обеспечить продолжение дезинфляции", - заявил Карахан, представляя в четверг очередной отчет по прогнозам инфляции. Годовая инфляция в Турции резко снизилась за месяц - почти на 10 процентных пунктов, до 61,78% по итогам июля, сообщило в понедельник статистическое управление страны (TUIK). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее выразил надежду на то, что годовая инфляция в Турции в сентябре достигнет уровня ниже 50%.

https://1prime.ru/20240808/pshenitsa-850735373.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цб турции, дезинфляция, турция