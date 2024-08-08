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ЦБ Турции продолжит замедлять инфляцию в стране - 08.08.2024, ПРАЙМ
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ЦБ Турции продолжит замедлять инфляцию в стране
ЦБ Турции продолжит замедлять инфляцию в стране - 08.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ Турции продолжит замедлять инфляцию в стране
Центральный банк Турции рассчитывает сохранить решительную позицию по денежно-кредитной политике для обеспечения продолжения процесса дезинфляции в стране,... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T11:51+0300
2024-08-08T11:51+0300
цб турции
дезинфляция
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АНКАРА, 8 авг – ПРАЙМ. Центральный банк Турции рассчитывает сохранить решительную позицию по денежно-кредитной политике для обеспечения продолжения процесса дезинфляции в стране, заявил глава регулятора Фатих Карахан. ЦБ Турции ранее оставил ключевую ставку неизменной на уровне 50%, ставка не меняется уже четыре месяца. Центральный банк Турции не планирует снижать ключевую ставку, предпосылкой для ее понижения станет устойчивое снижение инфляции, заявлял заместитель председателя банка Осман Акчай. "Единственный фактор, который не изменился с момента выхода предыдущего отчета, - это наша решительная позиция в отношении денежно-кредитной политики. В предстоящий период мы сохраним эту позицию и будем действовать таким образом, чтобы обеспечить продолжение дезинфляции", - заявил Карахан, представляя в четверг очередной отчет по прогнозам инфляции. Годовая инфляция в Турции резко снизилась за месяц - почти на 10 процентных пунктов, до 61,78% по итогам июля, сообщило в понедельник статистическое управление страны (TUIK). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее выразил надежду на то, что годовая инфляция в Турции в сентябре достигнет уровня ниже 50%.
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цб турции, дезинфляция, турция
ЦБ Турции, дезинфляция, ТУРЦИЯ
11:51 08.08.2024
 
ЦБ Турции продолжит замедлять инфляцию в стране

ЦБ Турции сохранит текущую денежно-кредитную политику для замедления инфляции

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости
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АНКАРА, 8 авг – ПРАЙМ. Центральный банк Турции рассчитывает сохранить решительную позицию по денежно-кредитной политике для обеспечения продолжения процесса дезинфляции в стране, заявил глава регулятора Фатих Карахан.
ЦБ Турции ранее оставил ключевую ставку неизменной на уровне 50%, ставка не меняется уже четыре месяца. Центральный банк Турции не планирует снижать ключевую ставку, предпосылкой для ее понижения станет устойчивое снижение инфляции, заявлял заместитель председателя банка Осман Акчай.
"Единственный фактор, который не изменился с момента выхода предыдущего отчета, - это наша решительная позиция в отношении денежно-кредитной политики. В предстоящий период мы сохраним эту позицию и будем действовать таким образом, чтобы обеспечить продолжение дезинфляции", - заявил Карахан, представляя в четверг очередной отчет по прогнозам инфляции.
Годовая инфляция в Турции резко снизилась за месяц - почти на 10 процентных пунктов, до 61,78% по итогам июля, сообщило в понедельник статистическое управление страны (TUIK). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее выразил надежду на то, что годовая инфляция в Турции в сентябре достигнет уровня ниже 50%.
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