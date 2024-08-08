https://1prime.ru/20240808/inflyatsiya-850742963.html

Сбербанк ждет инфляцию в диапазоне 6,5-7,5% по итогам года

Сбербанк ждет инфляцию в диапазоне 6,5-7,5% по итогам года - 08.08.2024, ПРАЙМ

Сбербанк ждет инфляцию в диапазоне 6,5-7,5% по итогам года

ВВП России по итогам 2024 года вырастет на 3,8%, инфляция сложится в диапазоне 6,5-7,5%, следует из презентации Сбербанка. | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T14:21+0300

2024-08-08T14:21+0300

2024-08-08T14:22+0300

сбербанк

инфляция

ввп

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. ВВП России по итогам 2024 года вырастет на 3,8%, инфляция сложится в диапазоне 6,5-7,5%, следует из презентации Сбербанка. Ранее "Сбер" прогнозировал рост экономики на 2,8% по итогам года, а инфляцию ждал в пределах 4-5%. По оценке Минэкономразвития, экономика России по итогам первого полугодия выросла на 4,7%. Как говорил журналистам министр экономического развития Максим Решетников, прогноз ЦБ по росту ВВП РФ на 2024 год в 3,5-4% соответствует текущим оценкам Минэкономразвития. Действующий прогноз министерства пока предполагает рост экономики на 2,8% в этом году, он будет обновлен в августе. Что касается инфляции, Банк России ждет ее в 2024 году в коридоре 6,5-7%. Минэкономразвития свой прогноз представит чуть позже, но текущая оценка министерства находится в диапазоне прогноза ЦБ, говорил Решетников.

https://1prime.ru/20240807/inflyatsiya-850729532.html

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сбербанк, инфляция, ввп